Royal Caribbean presenta itinerarios a Japón para 2021

Si estás planeando un viaje de ensueño a Japón, debes saber que Royal Caribbean presentó sus itinerarios para la primera mitad de 2021 a esta isla. Los recorridos se realizarán en el nuevo y asombroso Spectrum of the Seas, el cual navegará desde Shanghai en viajes de cuatro a siete noches, y en el Voyager of the Seas, que ha sido recientemente remodelado.

Spectrum of the Seas, una exquisita novedad

Este, uno de los barcos más nuevos de Royal Caribbean, ofrecerá cerca de 30 salidas a múltiples destinos en Japón. Aquellos que elijan un viaje de cuatro a cinco noches descubrirán las románticas islas de Okinawa o las playas de arena blanca en las islas Yaeyama.

Quienes prefieran la ruta de siete noches de este barco perteneciente a Quantum Ultra Class pernoctarán en destinos seleccionados, lo que brinda a los huéspedes la oportunidad de pasar más tiempo en el puerto explorando la cultura, costumbres y sabores locales.

Un plus que garantizará Royal Caribbean es que contará con una navegación especial para experimentar algunas de las ciudades más famosas de Japón, como Shimonoseki, Maizuru, Niigata y Hakodate. Así, los viajeros tendrán la oportunidad de explorar paisajes impresionantes, visitar el Acuario de Niigata, relajarse en las aguas termales de Hokkaido, entre otras.

Voyager of the Seas

Por su parte, Voyager of the Seas partirá desde Shanghai para el verano de 2021 con itinerarios de cuatro y cinco noches en Japón. Gracias a una remodelación financiada en $97 millones de dólares, este crucero lleva a bordo experiencias y comodidades que complementarán las vacaciones de parejas, familias o amigos. Pasa grandes momentos en The Perfect Storm, un conjunto de toboganes acuáticos o en Vitality Spa. Los más pequeños pueden disfrutar de espacios rediseñados específicamente para ellos, toda una novedad.

