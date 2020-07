LATAM contribuye ante el COVID-19 con su Avión Solidario

View this post on Instagram

Cada decolagem do #AviãoSolidárioLATAM se deve a nossa equipe que, com comprometimento e uma energia inesgotável, possibilita atender as necessidades de saúde em toda América Latina. Convidamos você a descobrir mais sobre esse belo trabalho em nosso link na Bio. Cada despegue del #AviónSolidario es gracias a nuestro equipo que, con un compromiso y energía inagotable, hace posible que cada semana atendamos necesidades de salud en todo Sudamérica. Te invitamos a conocer más sobre esta linda labor en nuestro link en la bío. Every time our #LATAMSolidaryPlane takes off, it is thanks to our team. With enormous commitment and energy, they make it possible for us to attend to health needs throughout South America every week. We invite you to learn more about this amazing work at the link in our Bio.