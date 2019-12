Año Nuevo… ¿vida nueva? ¡Comienza con el pie derecho!

Comparte











Son muchos los que al comenzar una nueva época buscan cambiar su estilo de vida. Si estás pasando por este proceso, qué mejor que inicies este 2020 con el pie derecho. Aquí te presentamos cinco recomendaciones de Philip Alatriste, gurú de bienestar y director del gimnasio del hotel Biltmore de Miami… ¿estás listo?

“El comienzo del Año Nuevo con frecuencia es el momento perfecto para pasar la página y comenzar una nueva etapa en tu vida. Con esto en mente, hacer resoluciones ayuda. Siempre les digo a mis clientes y a los visitantes al hotel que se decidan por una resolución en vez de hacer varias. Que adopten metas realísticas y específicas y que vayan poco a poco”, dijo Alatriste.

Mejorar las condiciones físicas

Nadie dijo que fuera fácil. Comienza a realizar ejercicios de forma regular, esto te permitirá reducir el riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer, aumenta la longevidad, ayuda a perder peso y a mantenerlo, mejora el ánimo, baja la presión arterial y mejora la artritis.

Disfrutar la vida

Relájate. Toma las cosas con calma y evita tener un estilo de vida frenético. Planea tus actividades de forma que tengas momentos para dedicar a tu cuerpo, mente y espíritu. Adopta un hobby, medita, practica yoga, toma una clase de cocina o disfruta de una sesión en un spa.



El sueño

Clave para quienes buscan mejorar su estilo de vida. Deberías garantizarte por lo menos ocho horas de sueño. Esto te permitirá reponer tu mente y cuerpo. Además, combinarlo con ejercicio garantiza un estado de salud excelente.

Reducir el estrés

Algunos lo llaman “asesino suelto”. Tener estrés es perjudicial para tus relaciones afectivas y tu salud. Intenta retomar el control de tu vida.



Viajar y conectarse

Viajar hará que te sientas libre, lo cual es propicio para un equilibrio saludable entre la vida personal y el trabajo. Se trata de una inversión en uno mismo.

“Todos los años, mi resolución principal es estar en buena forma. Enfocarse en el ejercicio conduce a un estilo de vida más saludable y feliz: menos estrés, buen control del peso, más sueño y paz interna”, dijo Alatriste, quien dirige el programa del gimnasio del hotel y supervisa todas sus operaciones. “Los huéspedes y los residentes de Miami que estén preparados para enfocarse en la salud y el bienestar en el 2020 serán más que bienvenidos a unirse al programa Benessere at the Biltmore. Benessere significa bienestar en italiano”. Benessere at The Biltmore es un modo de enfocar la salud y el bienestar y está presente en todo el spa y en los programas de entrenamiento y culinarios.