Washington DC en invierno: 5 formas de celebrar la temporada navideña

Washington DC en invierno luce tradición, arte y cocina creativa. Si buscas planes claros para diciembre y enero, aquí van cinco ideas que combinan hielo, mercados, espectáculos, bares temáticos y cultura.

1) Patinar en rinks icónicos

Las pistas al aire libre ya abrieron. El Muelle en The Wharf ofrece vistas al río; Georgetown añade ambiente junto al canal; Canal Park en Capitol Riverfront suma espacio para familias; el Museo Nacional de la Construcción instala su pista con programación especial. Abrígate, reserva horarios y cierra la jornada con chocolate caliente en los cafés cercanos.

2) Mercados navideños y luces por doquier

El Downtown Holiday Market en Penn Quarter transforma la calle F en un pueblo invernal con más de 115 artesanos y 15 puestos de comida (muchos proyectos liderados por mujeres y comunidades BIPOC y LGBTQIA+). La ciudad también monta mercados de barrio y ceremonias de encendido del árbol en plazas y hoteles históricos. Camina entre luces, busca regalos únicos y aprovecha degustaciones de temporada.

3) Escena teatral y deportes de fin de año

El Ballet de Washington presenta El Cascanueces, clásico infalible para iniciar vacaciones. La agenda deportiva se mantiene activa con partidos de Washington Capitals y Washington Wizards. El 12 y 13 de diciembre el centro concentra fanáticos de la WWE: grabación de “Six Feet Under with The Undertaker” en el Teatro Howard y la función de despedida de John Cena en Capital One Arena, con activaciones y tienda oficial en Gallery Space DC.

4) Gastronomía con sello Michelin y bares de invierno

La capital suma aperturas de alto perfil: Cedric Maupillier impulsa un franco-med; el chef Tadayoshi Motoa introduce Sala Omakase de Tadayoshi con barra de 12 asientos; Marcus DC y Chai Pani aterrizan en Union Market; Michael Mina estrena Acqua Bistecca. Para un bocado local, Ben’s Chili Bowl sigue como templo del half-smoke en su local temporal de U Street y en H Street. Al caer la tarde, los pop-ups de invierno toman la escena: chalet alpino en Dirty Habit, cúpulas en Hi-Lawn, coctelería entre libros en L’Annexe e iglús en The Next Whisky Bar. Speakeasies discretos completan la ruta nocturna.

5) Museos, jardines cálidos y hoteles festivos

El nuevo Milken Center for Advancing the American Dream aborda historias de ingenio y movilidad; el Museo Conmemorativo de la Guerra Civil Afroamericana reabrió con un guion renovado. Si el termómetro baja, el U.S. Botanic Garden ofrece su invernadero tropical y Hillwood Estate presume una de las colecciones privadas de orquídeas más amplias del país. Los hoteles históricos —Willard, entre otros— exhiben decoraciones, tés de tarde y bares efímeros. Entre las novedades, ROOST Casa Blanca y Sixty DC en Dupont Circle suman opciones para alojarse cerca de las zonas con mayor actividad.

Washington DC en invierno reúne pistas, mercados, escenarios, sabores y cultura. Planea tu ruta por vecindarios, asegura boletos y crea tu propia tradición navideña en la capital.