Viajar en solitario: 7 destinos imperdibles de Sudamérica

Viajar en solitario se ha convertido en una de las formas de turismo más populares de los últimos años. Cada vez más, los viajeros buscan experiencias auténticas donde puedan reconectar consigo mismos mientras descubren nuevos destinos. En Sudamérica, la diversidad de paisajes, la riqueza cultural y los costos accesibles hacen de la región un lugar ideal para quienes deciden emprender el viaje sin compañía.

Si quieres vivir una de las vivencias más enriquecedoras de la vida, en INVERTOUR te presentamos siete destinos imperdibles para viajar solo.

Islas Galápagos, Ecuador

Las Islas Galápagos destacan como un paraíso para quienes viajan solos. Este archipiélago volcánico, clave en la teoría de la evolución de Darwin, permite encuentros únicos con fauna exclusiva, desde tortugas gigantes hasta leones marinos y pingüinos.

Seguras y alejadas del turismo masivo, las islas ofrecen senderismo por paisajes volcánicos, buceo y excursiones guiadas en grupo por el Parque Nacional. La infraestructura facilita el acceso, con barcos regulares y expediciones a zonas remotas, mientras que el Finch Bay Galapagos Hotel ofrece estancias y excursiones personalizadas.

Más que aventura, Galápagos brinda desconexión y autoexploración, consolidándose como uno de los mejores destinos para viajar solo.

Cuzco, Perú

Cuzco, la capital histórica del Imperio Inca, es mucho más que la puerta de entrada a Machu Picchu: es un tesoro de historia y cultura. Su combinación de arquitectura inca y colonial española convierte a la ciudad en un destino ideal para viajeros independientes.

Recorrer sus calles empedradas, visitar la fortaleza de Sacsayhuamán o explorar el Valle Sagrado permite sumergirse en la riqueza andina. Los mercados, como el de San Pedro, ofrecen interacción con los locales, gastronomía tradicional y artesanías.

Cartagena, Colombia

Cartagena combina historia, arquitectura colonial y vibrante cultura caribeña, convirtiéndose en un destino perfecto para quienes viajan solos. La Ciudad Amurallada, Patrimonio de la Humanidad, cautiva con sus calles empedradas, plazas animadas y coloridos edificios.

Los visitantes pueden explorar el Castillo de San Felipe de Barajas, recorrer el casco antiguo, disfrutar de cafés, boutiques y artesanía local, o sumergirse en la escena artística y musical de barrios como Getsemaní, donde el arte urbano y la salsa invitan a la interacción con locales y otros viajeros.

Quito, Ecuador

Quito, la segunda capital más alta del mundo y primer Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, combina historia colonial y vida andina vibrante, ideal para viajeros independientes. Su centro histórico seguro ofrece iglesias centenarias, plazas animadas y mercados coloridos, mientras cafés y rincones pintorescos invitan a la contemplación y el encuentro cultural.

Más allá de la ciudad, Quito conecta con la naturaleza: volcanes como el Cotopaxi, bosques nubosos de Mindo y Mashpi, y la línea ecuatorial de la Mitad del Mundo brindan experiencias de aventura y contacto con el entorno. La ciudad también ofrece intercambio cultural y gastronómico, convirtiéndola en un destino completo para la exploración personal.

Machu Picchu, Perú

Machu Picchu, la mística ciudadela inca en los Andes peruanos, ofrece a los viajeros solitarios una vivencia única de historia, cultura y conexión con la naturaleza. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este emblemático destino permite explorar antiguas estructuras, terrazas y templos en un entorno sobrecogedor.

El icónico Camino Inca brinda la oportunidad de una travesía de varios días por paisajes andinos y ruinas menores, ideal para desconectarse del mundo moderno. Llegar al amanecer o al atardecer permite disfrutar de la ciudadela con tranquilidad, contemplando su misterio y la grandeza de la civilización inca.

Patagonia, Argentina

La Patagonia argentina, con sus picos del Fitz Roy y el imponente glaciar Perito Moreno, es un destino ideal para quienes buscan naturaleza virgen y aventura. Sus vastos paisajes, escarpados y poco poblados, ofrecen una sensación de libertad incomparable.

El senderismo en El Chaltén y las caminatas sobre el glaciar Perito Moreno permiten explorar la región de manera activa, mientras se disfrutan vistas sobrecogedoras que parecen sacadas de otro mundo.

Isla de Pascua, Chile

La Isla de Pascua, o Rapa Nui, es un destino perfecto para viajeros solitarios que buscan historia, cultura y naturaleza. Famosa por sus enigmáticos moai, esta remota isla volcánica ofrece una experiencia única de aislamiento y asombro.

Los visitantes pueden explorar los moai de forma independiente o con guías locales, aprendiendo sobre la historia y las tradiciones rapanui. La tranquilidad del lugar permite disfrutar de puestas de sol, cielos estrellados y playas solitarias, convirtiendo la isla en un espacio ideal para la introspección y la conexión con la naturaleza.