Telluride presenta su oferta invernal de lujo

Con una propuesta innovadora, llegó a México la Primera Misión Comercial de Telluride, un destino que combina lujo, deporte y naturaleza para los amantes del esquí y los climas fríos. Esta joya invernal que promete dejar recuerdos inolvidables, por lo que se perfila como una opción imperdible para el viajero mexicano.

Ubicado en Colorado, Estados Unidos, ha sido llamado «el nuevo secreto del esquí». Este lugar destaca por ofrecer experiencias de alta calidad, exclusividad y sostenibilidad en un entorno natural sin pretensiones. Es ideal para disfrutar en familia, en pareja o con grupos multigeneracionales, y cuenta con pistas para esquiadores de todos los niveles.

Durante una cena encabezada por Benjamín Díaz, CEO y director general de Ad Nova Comunicación Estratégica, se dio la bienvenida a la delegación del Tourism Board local, que presentó al destino como una opción fresca, exclusiva y pensada especialmente para el mexicano que busca experiencias boutique y tranquila.

La delegación estuvo conformada por:

Kiera Skinner, directora ejecutiva del Tourism Board

Tom Watkinson, director de Ventas y Marketing

Kelsey Bresnan, Relationship Manager LATAM – Fairmont Heritage Place, Franz Klammer Lodge

Daniel Mora, Sales and Revenue Manager – Auberge

Natalie Price, Leisure Sales Manager – Exceptional Stays

Sam Barnes, director de Ventas – Mountain Lodge

Sebastián Sada – Invited Home

Todos sostuvieron reuniones con líderes clave del sector turístico en México, incluyendo agencias especializadas, touroperadores y aerolíneas con fuerte presencia en el segmento de lujo y esquí. Algunos de los socios estratégicos presentes fueron Travel Shop Operadora, Mega Travel, Viajes Intermex, Viajes Palacio, Mundo Cruceros y SAGA Travel, entre otros.

Roberto Trauwitz, Sylvia Esquivel y Benjamín Díaz Daniel Mora, Sam Barners, Sebastian Sada, Kelsey Bresnan, Tom Watkinson, Kiera Skinne y Natalie Price. Benjamín Díaz Daniel Gómez, Kelsey Bresnan, Tom Watkinson, Natalie Price y Eduardo Velasco Enrique Segura, Noemí Mayen y Borja Arango

Actividades para todos los gustos en Telluride

En entrevista para INVERTOUR, Daniel Gómez, nuevo ejecutivo que maneja a Colorado en México, compartió la gran variedad de atractivos que los visitantes pueden disfrutar:

“Tiene todas las actividades de nieve que te puedas imaginar. Desde caminar con raquetas de nieve, patinar sobre hielo, escalar, practicar heli-esquí, hasta recorrer senderos en bicicleta. Al mercado mexicano le encanta esquiar; la temporada va desde principios de diciembre hasta mayo, pero también en verano es un gran destino”, comentó.

Comparado con otros resorts de esquí en Estados Unidos, este enclave destaca por ser menos masivo y más exclusivo con spas de clase mundial, gastronomía gourmet, música en vivo y vinos selectos. Además, ofrece una experiencia ideal tanto para quienes nunca han esquiado como para expertos.

“Las pistas son muy amplias, lo cual es importante por seguridad, especialmente para los más pequeños. Además, Colorado es un estado muy confiable y esta zona, al estar alejada de grandes ciudades, ofrece mayor seguridad”, añadió Gómez.

Destacó que a partir de octubre de 2025, United Airlines lanzará una nueva ruta directa desde Ciudad de México a Denver, lo cual mejorará significativamente el acceso de los viajeros mexicanos al estado.

Actualmente, hay vuelos directos de United desde Houston y Los Ángeles. Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus también ofrecen rutas desde México hacia Denver, Houston, Dallas, Phoenix y Los Ángeles, con conexiones rápidas al aeropuerto de Montrose (MTJ), la puerta de entrada más cercana a esta exclusiva localidad de montaña. Esta red aérea consolida al destino como accesible y estratégico para el mercado mexicano.

Este rincón de Colorado apuesta por atraer al viajero mexicano con una oferta turística auténtica, boutique y respetuosa con el entorno, que promete experiencias memorables y transformadoras para personas de todas las edades.