Shanghái, recibirá el Carnaval Internacional de Artes Audiovisuales

Jing’an tendrá grandes vivencias relacionadas con las artes audiovisuales. El evento propone una experiencia inmersiva que fusiona tecnología de vanguardia, arte, cultura y consumo. Apta para los amantes del turismo cultural, ya que permitirá explorar el mundo de China desde una perspectiva salpicada de tecnología.

Del 24 de septiembre al 18 de octubre, el Carnaval Internacional de Artes Audiovisuales de 2026 redefinirá el modo en que los viajeros interactúan con el entorno urbano.

Sus 4 pilares

El programa se desplegará en cuatro grandes secciones:

La Exposición Internacional de Experiencias de Artes Audiovisuales muestra logros tecnológicos de organizaciones mediáticas nacionales, marcas audiovisuales internacionales, empresas tecnológicas locales y talentos emergentes de universidades. El espectáculo inmersivo “País de las maravillas audiovisuales”, programado del 25 al 27 de septiembre, combina música, danza, patrimonio cultural inmaterial, juegos de luces y sombras y actuaciones en directo con mapping 3D, captura de movimiento, seguimiento de luces y tecnología interactiva basada en LiDAR. El resultado es una narrativa que el público podrá tocar, sentir y vivir. La Noche Internacional de las Artes Visuales, una velada de gala que celebrará la innovación con una sinergia artística. Además de un foro internacional de alto nivel sobre arte y tecnología audiovisuales.

Aún hay más

Sin embargo, ese es sólo el comienzo, porque a partir del 28 de septiembre, la histórica zona comercial Nanjing West Road acogerá cerca de 100 eventos especiales dedicados a la moda, la inteligencia artificial y el metaverso junto a Tencent Music. En pocas palabras, se convertirá en un laboratorio de innovación donde convergen la tecnología y la cultura.

Lo mejor, hasta mediados de octubre, el distrito de Jing’an organizará una serie de eventos en diversos escenarios y fechas para mantener el impulso del carnaval y estimular el consumo en toda la zona. Entre las actividades principales destacan: