Seúl: tradición, modernidad y 10 experiencias únicas en el Corea del Sur

Seúl, la vibrante capital de Corea del Sur, es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Aquí no solo podrás explorar el majestuoso Palacio Gyeongbokgung y deleitarte con la comida callejera en Myeongdong, sino también recorrer el sereno río Cheonggyecheon y relajarte con un baño tradicional coreano.

Esta ciudad, donde la tradición y la modernidad conviven en armonía, ofrece a los visitantes una experiencia única: desde antiguos palacios hasta rascacielos futuristas, pasando por mercados nocturnos y cafés temáticos para todos los gustos.

Si estás planeando un viaje, en INVERTOUR te compartimos una lista con 10 experiencias imperdibles que no puedes dejar pasar en Corea:

Pasea por Bukchon Hanok Village

Si disfrutas caminar por las calles de la ciudad, no puedes dejar de visitar Bukchon Hanok Village, un barrio tradicional que te transporta al pasado con sus caminos empedrados y casas hanok bien conservadas. Es ideal para tomar fotos espectaculares y vivir la esencia de la nación surcoreana antigua en plena zona urbana.

Conoce el Palacio Gyeongbokgung

Es el más grande y espectacular de los cinco palacios reales. No te pierdas el cambio de guardia, una ceremonia colorida y cargada de historia que se realiza varias veces al día.

Para una experiencia más inmersiva, puedes alquilar un hanbok (traje tradicional) y recorrer el recinto como si fueras parte de la realeza de la dinastía Joseon.

Sube la Torre N y contempla la ciudad

La Torre N ofrece una vista impresionante, especialmente al atardecer, lo que la convierte en un sitio perfecto para capturar fotos inolvidables.

En su base encontrarás la famosa zona de los candados del amor, donde las parejas dejan mensajes como símbolo de su relación.

Descubre la vida nocturna en Hongdae

Si lo tuyo es la fiesta, Hongdae es el lugar ideal. Encontrarás bares, clubes, tiendas de moda y espectáculos callejeros que llenan de energía la noche.

Deléitate con la comida de Myeongdong

La comida callejera es algo que no puedes dejar pasar. En Myeongdong encontrarás delicias como tteokbokki (pastel de arroz picante), hotteok (panqueques dulces), brochetas de carne y helados gigantes.

Visita el templo Jogyesa

Este templo budista es un remanso de paz en medio del ajetreo urbano. Durante el Festival de los Faroles de Loto, se llena de color para celebrar el nacimiento de Buda, brindando una experiencia espiritual única.

Haz compras en Dongdaemun

Si te apasiona la moda, Dongdaemun es tu destino. Encontrarás desde mercados hasta modernos centros comerciales que permanecen abiertos las 24 horas.

Relájate en un jjimjilbang

Los spas coreanos son famosos por su enfoque en el cuidado personal. En un jjimjilbang podrás disfrutar de baños termales, saunas y zonas de descanso.

Dragon Hill Spa y Siloam Sauna son opciones populares entre locales y turistas.

Recorre el río Cheonggyecheon

Este arroyo urbano es un respiro natural en medio del concreto. Puedes caminar sus 11 kilómetros, apreciar arte al aire libre y disfrutar de un momento de tranquilidad en pleno centro de la ciudad.

Visita la Zona Desmilitarizada

Si te interesa la historia y la geopolítica, una excursión a la DMZ es imperdible. Allí podrás ver el Puente de la Libertad, túneles secretos y la Aldea de la Tregua en Panmunjom, donde aún se llevan a cabo negociaciones entre las dos Coreas.