¿Sabías que el Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKIA) ofrece tours gratuitos?

En efecto, el aeropuerto de Hong Kong te regala un tour, pero sólo si tu escala es superior a las siete horas podrás acceder a ellos. No es nada descabellado que pueda ocurrir, pues conecta con más de 200 destinos, y tiene más de 1 mil 100 vuelos diarios. Tan sólo en julio recibió 5.2 millones de pasajeros y registró 33 mil 670 despegues, mostrando un incremento en los turistas en tránsito. De hecho, es famoso por el gran número de viajeros que lo visitan.

Si estás planeando un viaje a Asia que requiera de una conexión, no lo pienses más y compra tu boleto con escala para que puedas explorar joyas culturales y lugares emblemáticos de forma gratuita. Es necesario reservar el tour con tres meses previos a la fecha de la conexión. Recuerda que es importante que tengas tiempo para realizar todos los trámites relacionados con tu siguiente vuelo.

Selecciones encantadoras en una de las bellas urbes del mundo

Lo mejor, hay varios horarios y diferentes tours, para que elijas entre:

Paseo por la ciudad, su patrimonio y estilo de vida local. La propuesta es que descubras sitios icónicos e importantes. La primera parada es el Templo Wong Tai Sin, que incluso te permitirá gozar de una sesión tradicional de adivinación. Sigue hacia el distrito de Sham Shui Po que te abrirá la puerta a sus mercados y estilo de vida local.

Horario: 12:00 a 16:00 hrs.

que te abrirá la puerta a sus mercados y estilo de vida local. Horario: 12:00 a 16:00 hrs. Recorrido nocturno por la Costa de West Kowloon, te impresionará con maravillosas vistas. Te llevará por el distrito Cultural de West Kowloon, que te sorprenderá con su fastuosa arquitectura y atracciones culturales. Continúa por la Av. de las Estrellas en Tsim Sha Tsui, podrás observar vistas de la Ciudad de Hong Kong.

Horarios: 17:30 a 21:30 hrs.

Aún hay más

En vista del éxito, se programará una nueva ruta, Serenidad e Historia, a partir del 5 de diciembre. El trayecto incluirá el Tsim Sha Lago de la Inspiración, cerca de Hong Kong Disneyland, ideal para las compras; el pueblo de Ma Wan salpicado de naturaleza e historia. La idea es que te escapes del bullicioso caos citadino.

Reservación indispensable

Además de ser un pasajero en conexión es indispensable cumplir ciertas pautas para gozar de un tour gratis:

Inscripción anticipada en línea en Trip.com, ya que el cupo es limitado. Si no fuera posible, siempre puedes acercarte a los mostradores; podrías obtener un espacio en caso de cancelación.

Tener una escala superior a las siete horas.

Acudir a los mostradores de transferencia E1 (antes de inmigración), es necesario visitarlo no solo para ver tu lugar, deberán checar tu visa y tu horario de conexión.

Una vez que pasaste la revisión y la sala de migración, dirígete a sus mostradores ubicados en las salas de llegada A03 y A04, para recibir instrucciones del guía turístico e iniciar el tour.

Es la mejor forma de disfrutar de tu escala, conocer Hong Kong.