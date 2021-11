Regresa “El Cascanueces” a Nueva York… ¡No te lo pierdas!

Comparte este contenido











Nueva York está listo para recibirte con los brazos abiertos y su espectacularidad de siempre y durante la temporada navideña podrás gozar de los grandes clásicos de estas fiestas.

Claro, El Cascanueces de George Balanchine te espera desde este 26 de noviembre al 2 de enero de 2022. Sí, regresa la tradicional presentación de este bello ballet.

Este año podrás admirar la fantástica historia navideña y melodías de Tchaikovsky en esta muestra de David H. Koch Theater. The Nutcracker es un clásico del New York City Ballet desde 1954 y verlo con amigos y familia se ha convertido en una obligado que no te debes perder por ningún motivo.

