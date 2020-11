Pasa una mágica Navidad en… ¡Nueva York!

Comparte











Aún estás a tiempo de planear una Navidad sin igual en Nueva York. Por ello, te presentamos algunas opciones para tener unas vacaciones decembrinas inolvidables, con todos los protocolos de higiene necesarios para proteger tu salud.

Adicionalmente, aquellos que son tarjetahabientes de Mastercard podrán acceder al programa de ahorro más ambicioso diseñado para los neoyorkinos, “All In NYC: Neighborhood Getaways” Edición Navideña, que proporciona descuentos en más de 300 establecimientos comerciales como hoteles, atracciones, restaurantes, tiendas minoristas y recorridos por la ciudad, entre otros.

“Invitamos a disfrutar de forma segura esta temporada festiva, con menos multitudes, ahorros significativos y más actividades al aire libre que nunca. Desde pistas de patinaje sobre hielo e iglús, hasta exhibiciones de luces de colores, exposiciones culturales y compras navideñas”, dijo Fred Dixon, presidente y director Ejecutivo de NYC & Company.

Tradiciones Emblemáticas de Nueva York

Macy’s Thanksgiving Day Parade

26 de noviembre | Manhattan

El Día de Acción de Gracias representa el inicio de las celebraciones navideñas en Estados Unidos. Por ello, no te pierdas este desfile con globos gigantescos y carrozas deslumbrantes. Este año, habrá actuaciones de Broadway de “Hamilton”, “Mean Girls”, “Jagged Little Pill” y “Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations”.

Rockefeller Center Christmas Tree Lighting

2 de diciembre | Manhattan

La cita es de las 19:00 a 22:00 h. Sin embargo, por la situación actual, el encendido del árbol se realizará sin gente, a través de una ceremonia que se transmitirá por NBC. Más información, clic aquí.

Pistas de patinaje sobre hielo

The Rink at Winter Village at Bryant Park

Desde ahora y hasta marzo del 2021 | Manhattan

Se trata de la única pista de patinaje sobre hielo al aire libre gratuita de la ciudad en Midtown en el Winter Village de Bryant Park. Para seguridad de todos, tendrá un aforo reducido para cuidar la sana distancia. Es necesario reservar con anticipación. Conoce más aquí.

The Rink at Brookfield Place

Desde ya | Manhattan

La pista en Brookfield Place ofrece a los patinadores, de todos los niveles, un lugar para tomar lecciones o deslizarse por su cuenta mientras aprecian de la vista del río Hudson y del paisaje urbano circundante.

Shopping

Holiday Fair at Grand Central Terminal

Desde ahora y hasta el 24 de diciembre | Manhattan

Perfecta para comprar la decoración navideña de tu hogar, ya que hay disponibles juguetes, arte, accesorios, joyas, productos para el cuerpo y el baño, así como ropa de temporada.

Para obtener más información, visita nycgo.com/holidays.

