Orquesta Filarmónica despide 2025 con conciertos navideños: ¿Cuándo y dónde serán?

Con el año llegando a su fin, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) invita a los capitalinos a disfrutar de la magia de la Navidad con un concierto lleno de música cálida y espíritu festivo.

La agrupación, perteneciente a la Secretaría de Cultura capitalina, informó que el evento estará dirigido por el maestro Rodrigo Elorduy, quien cuenta con una amplia trayectoria artística.

Programa del concierto navideño

Una de las piezas que integrará el programa es Obertura navideña de Carl Otto Ehrenfried Nicolai, creada en 1833 sobre el conocido coral luterano Vom Himmel hoch, da komm ich her, de Martín Lutero.

El repertorio también incluye Sursum Corda, de Frederic d’Erlanger, cuyo título proviene de una expresión latina que significa “Arriba corazones” y se utiliza al inicio de la liturgia católica en la forma más habitual de “Levantemos el corazón”. En el catálogo del autor destacan asimismo óperas, ballets, piezas orquestales, música de cámara y obras concertantes.

Además, se interpretará Despertad, nos llama la voz, de Johann Sebastian Bach, creada en 1731 sobre textos anónimos y de Philipp Nicolai (Nos. 1, 4 y 7) para la liturgia del vigésimo séptimo domingo después de la Trinidad.

El concierto concluirá con tres piezas de Leroy Anderson —Suite irlandesa, Un festival de Navidad y Paseo en trineo—, destacado maestro de la música ligera y creador de numerosas composiciones para orquesta y banda.

Fechas y lugar del concierto de la OFCM

El evento se realizará el sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas y el domingo 7 a las 12:30 horas en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicado en Periférico Sur 5141, Col. Isidro Fabela en la alcaldía Tlalpan.

La magia musical de diciembre llega a la @SalaSilvestreRe. ✨🎄 La @OFCMex presenta su tradicional Concierto Navideño, una celebración llena de espíritu, emoción y grandes obras del repertorio decembrino bajo la batuta de Rodrigo Elorduy. Un programa luminoso que une la fuerza… pic.twitter.com/Yq7eDhcT0G — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) December 2, 2025

Los boletos están disponibles en taquilla y hay un 50% de descuento para estudiantes, maestros, miembros del INAPAM y empleados del Gobierno de la Ciudad de México.

Los conciertos navideños se transmitirán nuevamente en radio en la frecuencia de Código Radio dentro del programa Miradas a nuestro acervo, y en Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).