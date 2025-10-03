Octubre, el mes dorado del deporte: vive el Sports Equinox en un road trip inolvidable

Estados Unidos es un referente mundial en ámbito deportivo, ofreciendo opciones para todos los gustos. En octubre ocurre un fenómeno especial: el Sports Equinox, cuando las cuatro grandes ligas —NFL, NBA, MLB y NHL— coinciden en actividad, brindando a aficionados una experiencia única.

Este mes es ideal para planear un viaje temático. La MLB entra en intensidad de playoffs, la NHL arranca temporada, la NBA inicia primeras jornadas y la NFL vive semanas decisivas. Con buena organización, es posible disfrutar béisbol entre semana, hockey al comienzo, básquetbol en primeros encuentros y cerrar con espectáculo del fútbol americano.

¿Estás listo para vivir esta experiencia? En INVERTOUR te presentamos cinco rutas que convierten octubre en el mes perfecto para el road trip deportivo con amigos.

California

Une deporte, paisajes y cultura en un recorrido por la icónica Highway 1. En Los Ángeles, equipos de ligas brillan en estadios como SoFi o Crypto.com Arena. San Francisco vibra con 49ers y Warriors de Steph Curry, mientras en San Diego, los Padres se han vuelto populares entre los mexicanos por su cercanía fronteriza; un juego en Petco Park, con vista al mar y cerveza artesanal local, es una experiencia obligada. ​

Texas

En tierras texanas, el deporte se vive con intensidad. Ver el partido de Cowboys en AT&T Stadium es participar en un verdadero ritual: tailgating en el estacionamiento, barbacoa ahumada y espectáculo que va mucho más allá del juego. Además, los Mavericks inician temporada con Luka Dončić, talento magnético de la NBA.

Houston y San Antonio destacan por fervor deportivo: Astros y Rockets animan la ciudad espacial, mientras Spurs regresan al foco global con Victor Wembanyama. Cada ciudad combina deporte con gastronomía propia, reflejando la diversidad del estado.

Chicago y Denver

Chicago, cuna de grandes leyendas y pasión deportiva. Soldier Field alberga a Bears, equipo emblemático, mientras Bulls siguen siendo un icono mundial, especialmente en México, gracias a Michael Jordan. En octubre, fanáticos del hockey pueden disfrutar del inicio de temporada de Blackhawks en el United Center, así como probar una pizza deep dish antes o después del partido.

Denver no se queda atrás en el mapa deportivo de Estados Unidos. Los Nuggets, liderados por Nikola Jokić, se coronaron campeones recientes de NBA, mientras Broncos convierten Empower Field en corazón de afición más apasionada del oeste. En una ciudad donde el aire de montaña se mezcla con cultura cervecera artesanal, la pasión por el deporte se vive intensamente.

Nueva York, Boston y Filadelfia

En Nueva York, los Giants y los Jets representan la NFL, mientras que Knicks y Nets dominan la NBA. Octubre abre temporada de hockey con Rangers e Islanders, y el béisbol vive emoción con los Yankees y los Mets en postemporada. Tras el juego, no hay nada mejor que un speakeasy o pastrami en Katz’s.

En Boston, los Patriots y Celtics son pasión, pero cantar “Sweet Caroline” en Fenway Park durante el partido de Red Sox es único. Bruins arranca la temporada de hockey con intensidad habitual. Aquí, el deporte se mezcla con clam chowder y paseos por Freedom Trail.

Filadelfia, tierra de Rocky Balboa, se destaca por afición intensa. Eagles, campeones del Super Bowl LII, llenan cada domingo el Lincoln Financial Field. 76ers imponen ritmo en NBA, mientras Flyers mantienen vivo el hockey. Ninguna visita está completa sin probar un auténtico cheesesteak.

Viajar en tren Amtrak es una experiencia única: en menos de dos horas se va de Nueva York a Filadelfia, y en menos de cuatro a Boston. Recorrido donde el deporte y la historia se enlazan sin esfuerzo.

Florida y Nueva Orleans

Miami combina deporte y playa en dosis iguales. Dolphins en NFL y Heat en arranque de NBA se viven rodeados de vida nocturna latina, música electrónica y mojitos junto al mar. Tampa Bay suma Buccaneers, campeones del Super Bowl LV con Tom Brady, y Lightning en NHL, con afición vibrante.

En Nueva Orleans, el Superdome explota con Saints en NFL, mientras Pelicans son protagonistas en NBA. Pero el partido es solo el inicio: salir a Frenchmen Street a escuchar jazz en vivo y probar gumbo o beignets convierte destino en ritual festivo.

Esta ruta mezcla la emoción deportiva con gastronomía criolla, música y fiesta interminable.