Mega Travel: 1er grupo de quinceañeras viajando a Asia

Comparte este contenido

Mega Travel anunció con gran emoción la partida de su primer grupo de quinceañeras rumbo a Asia con su innovador programa «Quinceañeras, K-Pop y Japón». Este viaje histórico marca un hito en la oferta de experiencias únicas para jóvenes que desean celebrar sus quince años de una manera inolvidable.

Quinceañeras «K-Pop y Japón»

Este primer grupo lleva a 20 entusiastas jóvenes a cumplir su sueñow de explorar dos de los destinos más fascinantes de Asia: Japón y Corea del Sur. El vuelo, operado por Aeroméxico, despegó a las 00:35 horas del 31 de julio al aeropuerto de Narita.

Durante los próximos 15 días, las quinceañeras comenzarán su aventura en Tokio. Entre las experiencias más destacadas se encuentra la visita a Shibuya Parco 6F, hogar del Pokemon Center, Nintendo Tokyo y la tienda de CAPCOM. Posteriormente, se dirigirán a Kioto, donde vestirán el tradicional Yukata japonés y explorarán lugares emblemáticos como el Puente de Togetsu, el Bosque de Bambú de Arashiyama, y en Osaka, conocerán el famoso Castillo y el Mercado de Kuromon, así como el vibrante Barrio de Dotonbori.

Para las amantes de la cultura K-pop, el itinerario incluye Seúl, Corea del Sur. Aquí, las quinceañeras explorarán la KBS ON, la primera sala de exhibición dedicada a la radiodifusión en Corea. Esta experiencia ofrece la oportunidad de aprender sobre el proceso de transmisión y visitar un pequeño museo, un estudio de radio y áreas interactivas para presentadores de noticias y deportes.

También se verá la icónica Torre N de Seúl, desde donde se puede admirar la belleza de la ciudad y que ha sido escenario de famosos dramas como «Boys Before Flowers», «Oh My Ghostess», «My Love From The Star» y «School 2015». El viaje culminará en la vibrante ciudad de Busan.

Mega Travel, siempre a la vanguardia en la creación de experiencias inolvidables, se complace en otorgar a estas quinceañeras la oportunidad de explorar nuevas culturas y cumplir sus sueños de una manera espectacular. Esta iniciativa no sólo celebra los quince años de las jóvenes, sino que también promueve el entendimiento y la apreciación de culturas extranjeras, creando recuerdos duraderos.

Mega Travel no se detiene aquí y ya está planeando nuevas aventuras para el 2025. La compañía invita a todos los interesados a reservar sus espacios con anticipación para no perderse la oportunidad de vivir una experiencia única en la vida.