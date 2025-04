Katy Perry y 6 mujeres más viajaron al espacio 

En un hecho sin precedentes, que marca un hito en la historia del turismo espacial, Blue Origin, la compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos, lanzó al espacio desde el Estado de Texas una misión especial que tuvo como protagonistas a un grupo de seis mujeres, incluyó a figuras destacadas como Katy Perry, la científica y activista Amanda Nguyen; la presentadora de televisión Gayle King; la cineasta Kerianne Flynn, la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe y la periodista Lauren Sanchez, quien también es la prometida del multimillonario Jeff Bezos.

En efecto, en algo insólito, este vuelo fue el primero en la historia de Estados Unidos en contar con una tripulación completamente femenina.

La misión NS-31 supone un paso significativo para la naciente industria del turismo aeroespacial.

Se considera un vuelo espacial porque traspasó la línea Karma, que está a 100 kilómetros de la superficie terrestre, y que es el límite internacionalmente reconocido entre la Tierra y el espacio.

✨ Weightless and limitless. pic.twitter.com/GQgHd0aw7i

Si te apasiona el turismo espacial, esta noticia seguramente captó tu atención. En tan solo ocho minutos, la tripulación alcanzó la línea de Kármán, considerada la frontera del espacio, antes de regresar a la Tierra.

La emoción fue evidente: entre risas y gritos de asombro, las participantes celebraron una experiencia que, aunque criticada por algunos sectores, representa un avance en la inclusión femenina en la industria aeroespacial.

Con trajes espaciales personalizados y un toque de glamur, demostraron que el turismo espacial también puede tener rostro femenino.

«Me siento superconectada al amor», dijo Perry al tocar suelo terrestre. «Muy conectada al amor. Creo que esta experiencia me ha demostrado que nunca sabes cuánto amor hay dentro de ti, cuánto amor tienes que dar y lo amado que eres hasta el día en que despegas», dijo Katy Perry.

Sin duda, este vuelo reaviva el debate sobre el turismo espacial y su impacto, mientras deja claro que las mujeres también tienen un lugar en las estrellas.

A smooth landing in West Texas.

Book your flight on New Shepard: https://t.co/RP3Lixyr4Y pic.twitter.com/xPiu9LMtlH

— Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025