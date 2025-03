Julio Laguna López, Director General de México Marketing Group

Por Bibiana Saucedo

Son ya 40 años de historia, manteniendo una identidad única, justo este año cumplimos 40 años con México Marketing Group (MMG). Como todos saben la inició mi papá, como una empresa de representaciones, manejando compañías diversas: navieras, líneas aéreas, hoteles, destinos y arrendadoras de autos, aunque ya nos hemos especializado en dos áreas fundamentales: cruceros y arrendadoras, y claramente somos conocidos por representar desde hace años a Holland America Line y Seabourn. Y somos subagentes de Budget Car Rental”, dijo Julio Laguna López, al permitirnos entrar a su mundo, donde nos contó sus planes, deseos y así conocerlo un poco más.

Podría decirse que hijo de tigre ¡pintito! Sí, por supuesto, pero en su caso él ha sabido brillar con luz propia. Posee una trayectoria impresionante. Viajó y vivió en diferentes países desarrollando proyectos de todo tipo… Qué agradable fue encontrarnos con un hombre amable, ameno, pleno, que derrocha talento y visión.

“Holland es una empresa con 150 años de navegación, inició con barcos de carga, y después transportando pasajeros, entre Holanda y Estados Unidos, de ahí su nombre. Y en 1989 nos compra Carnival Corporation, incorporándose a sus más de 11 marcas, las cuales se manejan por separado”.

Dijo que Holland es una naviera cinco Estrellas Plus, “contamos con 11 navíos, de los cuales ninguno es más grande que 2 mil 600 pasajeros. Es decir, el rango de nuestros barcos va entre 1 mil 300 y 2 mil 600. No es masiva, está dirigida al pasajero que le gusta viajar tranquilo sin aglomeraciones. Somos reconocidos por nuestros itinerarios, gastronomía y por el servicio de excelencia”.

Además, detalló que las embarcaciones de Holland ofrecen una oferta muy variada y espectacular de shows en vivo. “Recorremos todo el mundo y por temporada. Desde Alaska, que cabe recordar que fuimos los iniciadores al navegar por primera vez este destino, sí, antes de la pandemia teníamos 71 años ininterrumpidos de recorrer estas aguas. Navegamos por todo el globo terráqueo. Con itinerarios desde cinco, siete, 14, 21 días o más”.

Respecto al mercado mexicano, el artífice acotó, “Hay una frase que lo definiría, ‘es el más importante de los menos importantes’. Primero está Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa que representan el 85 % del total, después de esos, seguiría México. Además, estadísticamente, el pasajero mexicano es el que más gasta y consume en los barcos, por lo cual si es importante».

Ante tanta competencia, Laguna explicó que Holland hace la diferencia, “Afortunadamente todas las navieras tienen un nicho identificado y se anuncian y promocionan con base en sus fortalezas. Yo no me voy a promover como una naviera que tenga toboganes pero sí voy a recalcar que tenemos una gastronomía excepcional, excelencia en el servicio y el gran espacio en interiores”.

En cuanto a Seabourn, explicó que es de ultra lujo, definiéndolo como el “resort más exclusivo del mundo, con seis barcos, dos para 450 pasajeros; dos de 600 y luego un subsegmento para el turismo de expedición, cruceros para 260 personas. En esta naviera todo está incluido, bebidas y alimentos de alta gama, en todos los restaurantes, como los de especialidades, excepto el spa y algunas excursiones. Aquí la tripulación desde antes que se suba el cliente ya te dice por tu nombre, ya sabe tus gustos, etcétera. Logrando Seabourn Moments, un viaje que recordarás toda tu vida”.

Los barcos de expedición de Seabourn, son de lujo también, ofrecen vivencias únicas, para ello cuentan con dos submarinos con vistas de 360°, que apoyarán a vivir más a fondo las experiencias. “Visitan la Patagonia, Antártida, Alaska, Groenlandia, Islandia, Amazon, etcétera con acceso a otro tipo de puertos y destinos”.

Este 2025 viene con grandes expectativas y comentó que esperan crecer un 18 % o 20 % arriba de lo que se logró el año pasado. “Uno de mis principales objetivos, aunque desde el año pasado se materializó, es aumentar el segmento MICE, por ello he participado en todas las ferias apuntadas a este sector con muy buenas expectativas, es un mercado que aún puede crecer mucho y diversificarse”.

El agente de viajes significa, “Absolutamente todo. Nuestro mercado prácticamente depende de las agencias. Es básico y fundamental. Es nuestro socio más preciado. Prácticamente el 90 % de mi canal está entre ellas”.

Julio Laguna López lleva en su ADN esta fascinante actividad, desde pequeño vivió y aprendió todo acerca del turismo. “En casa se hablaba todo el tiempo de esto, era parte de nuestra vida diaria. Desde niño sé de aviones, barcos, autos, viajes, muchos viajes”.

Pero además, él, es un hombre preparado. Es licenciado en Finanzas y ha logrado diversos diplomados. Aunque claro, desde que estaba en la universidad empezó a trabajar con su papá. “Básicamente en el área administrativa, después me fui a estudiar fuera de México durante 12 años. Yo viví en Buenos Aires, durante cuatro años, tenía una empresa boutique de turismo de gran lujo, manejando cinco países de Sudamérica. Ofrecíamos viajes personalizados”.

También vivió en Nueva York y España, por lo que tiene muchas aventuras que contar. Hasta que un buen día, habló con su papá y decidió venir a apoyarle con esta compañía. Dejándosela ya totalmente en sus manos. “Esto ocurrió hace 13 años. Pero ojo, en total Julio Laguna López cuenta con 21 años de trayectoria y experiencia en el turismo.

En sus pocos tiempos libres lo que más le gusta hacer es ¡viajar! “A pesar de que me dedico a esto. Me gusta leer y antes era muy fan de la fotografía. Mis países favoritos son España y Argentina”. Prefiere un buen vino tinto que un tequila. Dice que se ríe mucho de sí mismo. Y no, no es sentimental, difícilmente llora.

A sus agentes de viajes les diría: “Estamos en el mismo barco juntos, nos necesitamos todos, somos socios. Vienen tiempo complicados y que hay que prepararse, actualizarse y estar listos. Tener la disposición al cambio”.

Y en una frase corta define a su empresa y a sus navieras: “Somos servicio, ética y calidad”.