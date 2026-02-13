India muestra su oferta turística: De sus experiencias místicas hasta gastronomía cultura, cruceros fluviales y más…

India está más cerca de México y con una muestra de su oferta turística, busca que más mexicanos conozcan todo lo que tiene. En un encuentro encabezado por Terra Ignota Tours, la embajada de este país e INDMEX, tour operadores conocieron de primera mano los atractivos, itinerarios y más.

El Excmo. Sr. Pankaj Sharma, Embajador de la zinnia en México, comentó: “India se presenta como un destino diverso que integra naturaleza, historia y vida urbana. Desde los Himalayas hasta los desiertos de Rajastán, pasando por Kerala, Delhi y Bombay, el país ofrece experiencias variadas en un solo viaje. Su gastronomía, festivales y tradiciones forman parte de una identidad que evoluciona sin perder sus raíces”.

Empresas como Terra Ignota Tours, a cargo de Nitin Sambhi, trabajan con socios mexicanos para abrir rutas y facilitar el acceso al destino. Además, el interés crece en ambos sentidos, impulsado también por eventos internacionales como el Mundial de Fútbol.

La oferta turística de la India

Sambhi, fue el encargado de presentar todo lo que India posee para dar a los trotamundos. Se presenta como un lugar con una oferta turística amplia y diversa, capaz de reunir naturaleza, historia y cultura en un solo país. Con más de 3.2 millones de kilómetros cuadrados, su geografía ofrece experiencias para distintos perfiles de viajeros, desde rutas de trekking en los Himalayas, hasta zonas de playa en el sur tropical.

En el norte, estados como Cachemira atraen por sus paisajes y opciones de esquí. Ríos sagrados como el Ganges y el Yamuna conectan con ciudades culturales como Delhi, Agra o Varanasi, donde los visitantes conocen rituales y monumentos emblemáticos como el Taj Mahal. En el oeste, el desierto de Rajastán permite safaris en camello y recorridos en vehículos 4×4, mientras que en el centro destacan parques nacionales con la posibilidad de observar al tigre de Bengala.

Los cruceros fluviales en la India se concentran principalmente en el río Ganges (Bengala Occidental), el río Brahmaputra (Assam) y los tranquilos remansos (backwaters) de Kerala al sur.

India también cuenta con 38 sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO, además de una identidad multicultural marcada por templos, mezquitas, iglesias y tradiciones vivas. La gastronomía cambia según la región, al igual que sus idiomas, con 22 lenguas reconocidas.

El país suma propuestas de bienestar como yoga y tratamientos de ayurveda, lujo en antiguos palacios convertidos en hoteles, rutas de compras en bazares y centros comerciales, y festivales como el de los colores en marzo. Se invita a planear más de una visita, porque cada región ofrece algo distinto.

Los invitados gozaron de una presentación musical y de danza, y degustaron alimentos como seekh kabad, reshmi murg kabad, panner pakora y vegetable samosa.