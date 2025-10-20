I Love Europa! Reunió a Chequia, Noruega y Polonia en México

Chequia, Noruega y Polonia llevaron a cabo I Love Europa 2025, un workshop para mostrar productos, itinerarios y experiencias a agentes de viajes mexicanos. Petr Lutter, director general de la Oficina de Turismo de República Checa para México y América Latina fue el encargado de presentar a Radek Hovorka, de la Embajada checa en nuestro país, quien dijo:

“Los invito no sólo a que conozcan los lados de ciudades históricas, sino también el campo, la naturaleza, la belleza, los estamos esperando en la República Checa”.

Cezary Kruk, Consejero y Jefe del Departamento de la Diplomacia Pública en la Embajada de Chequia, destacó que ofrecen una gastronomía internacional exquisita y excelentes temperaturas.

Cezary Kruk, Veka Duncan, Eugenia Fierros, Line Hammeren, Radek Hovorka y Petr Lutter Zuzanna Stanczyk, Petr Lutter y Eugenia Fierros Petr Lutter y Javier Linares Diana Soriano y Patsy Flores Joseph Sifer y Marta Blazif Nicole Balamoti, Ariela Perelman y Vicky Barón Rodolfo Curiel y Ofelia Barrios Luis Fernando Antiga y Tania Castro Henriette Bendiksen y José Luis Medina Javier Linares y Tania Flores Germán Moltedo y Elizabeth Lara

Chequia

Petr Lutter se enfocó en mencionar itinerarios atractivos fuera de lo convencional o tradicional, como por la Bohemia occidental con visitas a Karlovy Vary y Pilsen; así como en la Bohemia del Sur con Lipno, Česky Krumlov o Moravia, y por supuesto Brno y Praga.

Dentro de las novedades mencionó que el 11 de diciembre de 2025 darán a conocer la lista de restaurantes en la Guía Michelin. En cuanto a hospedaje los nuevos complejos recién abiertos esperan por turistas como el Fairmont Golden Prague.

Te espera el museo de Alfons Mucha, el Planetario Praga y una buena cantidad de experiencias de acuerdo a tus necesidades y gustos.

Los partners de este país en el workshop fueron: DreamTours, LaBoheme, Eastern Europe Tours.

Noruega

Eugenia Fierros, representante de Visit Norway para Latinoamérica, contó que este país forma parte del Espacio Schengen, por lo cual desde México solo requieres pasaporte. Hay excelentes conexiones con Lufthansa a Bergen, Trondheim y Tromso.

En la temporada de invierno que está cercana, los días son cortos, es momento idóneo para las auroras boreales, uno de sus principales atractivos. Puedes realizar actividades como raquetas de nieve, trineos de perros, rafting, safaris.

Con distintas regiones y ciudades destacaron: Stavanger, Bergen, Ålesund. Así como Los Fiordos: Sognefjorden, Geirangerfjord, Lysefjord y claro, glaciares con la Noruega Ártica en puntos como Tromso, Svalbard, por mencionar algunos.

Un país con mucha naturaleza, pero que se adapta a las necesidades de cada persona, con apuestas en historia, cultura y gastronomía.

Los partners en este workshop incluyeron a: Borealis DMC Abercrombie & Kent, Fjord Tours, Hurtigruten, Nordis Travel, Norway`s Best, The Molt Collection, UP Norway.

Polonia

Zuzanna Stanczyk, representante de Polonia dijo que esta nación combina naturaleza, historia y modernidad en un destino lleno de contrastes. En sus regiones montañosas y bosques, los visitantes encuentran paisajes prístinos ideales para el senderismo, el ciclismo y las actividades al aire libre. Sus 23 parques nacionales, protegidos por la red europea Natura 2000, conservan especies únicas y ecosistemas inalterados.

Las ciudades polacas ofrecen una riqueza cultural inigualable. Varsovia, la capital, mezcla modernidad con historia y alberga parques, museos y arquitectura contemporánea. Cracovia conserva su casco antiguo, plazas medievales y el Castillo Real, mientras que Gdansk y Poznan destacan por su legado hanseático y sus ferias internacionales. Varias de sus construcciones históricas están inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, desde castillos y murallas hasta iglesias y palacios restaurados con precisión.

Polonia también es cuna de figuras universales como Nicolás Copérnico, y mantiene vivas tradiciones como la elaboración artesanal del pan de jengibre. Su gastronomía refleja influencias europeas y orientales, con sopas, panes y embutidos típicos. Con excelente conectividad aérea y un equilibrio entre cultura, naturaleza y modernidad, Polonia se consolida como un destino atractivo para viajeros de todo el mundo.

Los partners del workshop fueron: Hotel Bristol de Varsovia, GM Travel, Mazovian Travel Polonia, Mazurcas Incoming & DMC Poland, Poland Tour y Lufthansa.