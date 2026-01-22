¿Hacia dónde va el turismo?

Las cifras oficiales del Barómetro del Turismo Mundial confirman que el sector está en su mejor momento. Sí, leyó usted bien… ¡en su mejor momento!

Durante 2025, 1 mil 520 millones de turistas internacionales cruzaron fronteras, superando por 60 millones la cifra del año anterior. De cara a este 2026, el panorama es aún más optimista: el 58 % de los expertos del Índice de Confianza Turística de la ONU proyecta un desempeño superior: impulsando la rentabilidad de las agencias y operadores en todo el mundo.

Mientras, el 31 % de los líderes de la industria prevé estabilidad, sólo una minoría del 11 % anticipa ajustes.