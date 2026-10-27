Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 dejaría derrama de $21 mil millones de pesos en CDMX

El Gran Premio de México volverá a colocar a la Fórmula 1 entre los eventos con mayor impacto económico para la Ciudad de México. La edición 2026 podría generar una derrama de $21 mil millones de pesos durante los tres días de actividades, de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

La carrera se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Si la proyección se cumple, el evento movilizará un promedio equivalente a $7 mil millones de pesos por día en la capital.

La cifra representa un aumento cercano a 6 % frente a 2025, cuando el impacto económico llegó a 19 mil 840 millones de pesos.

Esta cifra es entre boletos, servicios turísticos, hospedaje, publicidad y otros consumos relacionados con la llegada de aficionados.

Unas 305 mil unidades económicas de la CDMX tendrán la oportunidad de captar parte de este gasto. La lista comprende hoteles, restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, transporte, comercios, tiendas de artesanías y establecimientos de alimentos y bebidas.

El organismo también señaló que el impacto alcanza a fondas, mercados, tiendas de barrio y negocios familiares, por lo que la actividad económica no se concentra solamente dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

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¿Cuánto dinero genera la venta de boletos de Fórmula 1?

El boletaje representa una de las mayores fuentes de ingresos de la carrera. Para 2026, Concanaco calcula una captación de entre $8 mil y $8 mil 500 millones de pesos.

Esto equivale aproximadamente a entre 38 % y 40 % de la derrama económica prevista alrededor del evento.

A esa cantidad se suman cerca de $8 mil millones de pesos asociados con difusión y promoción publicitaria.

Los servicios turísticos representan otro componente central. La Confederación prevé una captación cercana a $5 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de $500 millones corresponderían al hospedaje.

Gran Premio de México y Día de Muertos impulsan el turismo en CDMX

La edición 2026 tendrá una particularidad: coincidirá con las celebraciones de Día de Muertos.

Concanaco considera que esta combinación puede motivar a visitantes nacionales e internacionales a extender su estancia y recorrer otros puntos de la capital.

La previsión apunta a una ocupación hotelera cercana a 85 % durante el fin de semana de Fórmula 1. La cifra queda por debajo del 88.5 % registrado en 2025, aunque la derrama total tendría un crecimiento de alrededor de 6 %.

¿Cuánto ha generado la Fórmula 1 desde su regreso a México?

El impacto del Gran Premio de México se extiende más allá de una sola edición. Desde el regreso de la Fórmula 1 al país en 2015, Concanaco calcula una actividad económica acumulada superior a $154 mil millones de pesos.

En ese mismo periodo, el evento contribuyó a la creación de más de 92 mil empleos.