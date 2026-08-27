Francia tendrá un parque de Dragon Ball

Su construcción ya se encuentra en movimiento en las afueras de Riad; formará parte de otros dos parques, cuya identidad aún no se ha revelado.

Todo inició durante una visita de Estado de Emmanuel Macron a Riad en 2025, cuando descubrieron que el príncipe Mohammed bin Salman, tenían en común su pasión por el icónico manga de Akira Toriyama. De esa pasión compartida surgió la idea, que hoy ya es una realidad y uno de los proyectos más ambiciosos que se desarrollará en Europa.

Una alianza excepcional

En pocas palabras, Francia y Arabia Saudita unen fuerzas para construir un complejo de parques temáticos en el norte de París. Por supuesto, que Dragon Ball, será la atracción principal. Esta será una más de sus batallas épicas donde repetirá: “¡Es tiempo de que demuestres tu verdadero poder!”.

El acuerdo, firmado en visita de Estado del príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita a París, contempla una inversión de €6 mil millones de euros, lo que equivale aproximadamente a $7 mil millones de dólares para la construcción de tres parques temáticos en Cergy-Pontoise; una nueva conurbación que se ubica a 30 km al noroeste de la capital francesa.

Se trata de un proyecto fastuoso, según declaraciones de Macron: “No se había visto nada igual desde Disneyland París”, pues el complejo generará alrededor de 22 mil empleos directos, por lo que superará la plantilla de Disneyland.

El factor humano

Podríamos decir que Macron mostró el poder de un Super Saiyajin, ya que es conocido por su amor por el manga y ha utilizado sus cumbres “Choose France” para atraer inversiones a su país. Este es quizá su mayor logro hasta la fecha.

Así que los amantes de la manga se preparan para una batalla de Dragón Ball, salpica de diversión, una vez que puedan visitar el nuevo parque temático.

Ubicado en el estado de Utah, en Estados Unidos, al pie del monte Timpanogos en la cordillera Wasatch.