Expedia TAAP impulsa la automatización y ayuda a las agencias de viajes a crecer con mayor eficiencia

Expedia TAAP continúa evolucionando para responder a las necesidades de las agencias de viajes y los asesores turísticos. El Programa de Afiliación de Agentes de Viajes de Expedia anunció nuevas herramientas enfocadas en simplificar procesos, reducir tareas manuales y mejorar la gestión operativa de los negocios turísticos.

La actualización marca un cambio importante para Expedia TAAP, que busca posicionarse como algo más que una plataforma de reservaciones. Ahora apuesta por una mayor integración tecnológica mediante el lanzamiento de una API interna y una función que permite agregar códigos de referencia personalizados a cada reservación.

¿Qué novedades incorpora Expedia TAAP?

Una de las principales incorporaciones es su API interna, diseñada para enviar notificaciones en tiempo real sobre reservaciones e ingresos previstos. Gracias a esta herramienta, las agencias pueden conectar Expedia TAAP con sus sistemas operativos y financieros sin necesidad de depender de procesos manuales para consolidar información.

Antes, muchas agencias utilizaban diferentes plataformas para administrar reservaciones, ingresos y reportes. Esto implicaba dedicar tiempo adicional a la conciliación de datos y al seguimiento de cada operación.

Con la nueva API, la información llega de forma automática, lo que facilita la administración de itinerarios, la actualización de datos y la comunicación con los viajeros.

Mayor control para las agencias de viajes

Otra de las funciones presentadas es la posibilidad de agregar referencias internas a las reservaciones. Esta herramienta permite asignar identificadores personalizados para organizar viajes, clientes o proyectos específicos.

Facilita la elaboración de reportes, la gestión financiera y el seguimiento de operaciones conforme aumenta el volumen de ventas. Además, agrupa información de manera más ordenada sin depender de notas manuales o sistemas externos.

De acuerdo con Expedia, estas mejoras buscan ayudar a las agencias a dedicar menos tiempo a tareas administrativas y más recursos a la atención al cliente, el desarrollo comercial y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Apuesta por una operación más conectada

Las nuevas capacidades también refuerzan la integración de Expedia TAAP con plataformas tecnológicas utilizadas por agencias y proveedores especializados en gestión operativa.

La combinación de automatización, datos en tiempo real y herramientas de organización permite que las agencias trabajen con procesos más conectados y escalables. Con ello, Expedia TAAP fortalece su estrategia de convertirse en una plataforma abierta que impulsa la productividad de los asesores de viajes y facilita el crecimiento de los negocios turísticos a largo plazo.