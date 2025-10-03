Europa domina el top 10 del turismo global, revela el WTTC desde Roma

Europa se consolidó como el epicentro del turismo internacional, al concentrar cinco de los diez mercados más influyentes del mundo por Producto Interno Bruto (PIB), según el informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (World Travel & Tourism Council, WTTC, por sus siglas en inglés).

Durante su 25ª Cumbre Global, celebrada en Roma, el WTTC destacó que, por primera vez desde la pandemia, el continente vuelve a mostrar un liderazgo sostenido en la industria.

Uno de los destinos más relevantes es Italia, tanto por su papel como país líder del G7 como por haber albergado la primera Reunión de Ministros de Turismo del grupo en 2024. Su sector generó $248 mil 300 millones de dólares el año pasado, impulsado por el gasto de visitantes extranjeros y el crecimiento del segmento de reuniones y eventos.

Alemania se ubicó como el tercer mercado más fuerte del planeta, con una aportación de $525 mil millones de dólares al PIB durante 2024.

En el caso del Reino Unido, pese a la pérdida de £2 mil 200 millones de libras en ingresos por turismo receptivo, mantuvo su posición como una de las economías más dinámicas del rubro, con una contribución de $367 mil millones de dólares.

Francia encabezó la lista de los países más visitados y generó más de $289 mil millones de dólares, mientras que España ocupó el octavo lugar en llegadas internacionales, alcanzando los $270 mil millones de dólares.

Estados Unidos encabeza el mercado turístico mundial

El reporte indica que Estados Unidos y China conservan el liderazgo global en viajes. Las proyecciones para 2024 anticipan un récord de $2.1 billones de dólares, superando en $164 mil millones la marca anterior de 2019.

La economía estadounidense se sitúa al frente, con $2.6 billones, mientras que la china ocupa el segundo puesto, con una inyección de $1.6 billones a su actividad relacionada con este sector.

Gloria Guevara, directora ejecutiva interina del WTTC, señaló que: “Estos resultados reflejan una historia de fortaleza y oportunidad. Europa avanza con fuerza y ​​los destinos de Oriente Medio, Asia y África registran un crecimiento récord. Con Italia como sede de la Cumbre Global de este año, su papel como líder del G7 demuestra la importancia del turismo para impulsar las economías, crear empleo y forjar nuestro futuro compartido”.

El ranking de los diez principales mercados se completa con Alemania en tercera posición; Reino Unido; Japón, como quinta potencia en este ámbito con $310 mil 500 millones de dólares; seguidos por Francia, México, España, India e Italia.