¿Eres fan de Shrek? Hospédate en su cabaña y vive como un verdadero ogro en Paraguay

Si creciste con las películas de Shrek o simplemente eres amante de este icónico personaje, ahora puedes cumplir el sueño de hospedarte en su famosa cabaña. Inspirada en la franquicia de DreamWorks Animation, este alojamiento temático te permite vivir como un auténtico ogro por unos días.

Ubicada en Paraguay, dentro de Hacienda Luna, la cabaña recrea fielmente la atmósfera del pantano de Shrek. Desde la letrina en el exterior hasta el cartel de “Cuidado con el ogro”, pasando por la clásica roca —esa roca realmente bonita—, cada detalle está pensado para sumergirte en el universo del personaje.

En el interior, encontrarás sala, cocina equipada, habitación, baño completo, jardín y jacuzzi. Además, la decoración incluye elementos reconocibles de la película y, por supuesto, no podía faltar Burro, quien forma parte de la ambientación y con quien podrás tomarte divertidas fotos.

Como parte de la experiencia, recibirás una canasta con cebollas moradas y otras verduras frescas, tal como lo haría Shrek en su pantano. Podrás disfrutarlas frente a la chimenea, en un ambiente rústico y acogedor. Afuera, te espera la famosa carroza de cebolla, ideal para capturar recuerdos únicos en fotos.

¿Dónde está la cabaña de Shrek y cuánto cuesta pasar la noche ahí?

Este alojamiento forma parte de Hacienda L&M, un complejo temático ubicado a unos 140 kilómetros de Asunción, en la localidad de La Colmena. Allí también encontrarás otras cabañas inspiradas en películas del cine, ideal para los fanáticos de la fantasía y la animación.

Además, la vivencia incluye acceso a la playa, internet, estacionamiento gratuito, televisión y piscina. Los costos van desde los $4 mil 900 pesos por noche y se puede reservar a través de Airbnb.

Si quieres sentirte como un verdadero monstruo del pantano, no puedes perderte esta actividad única. Una cabaña mágica en medio del bosque, donde la fantasía cobra vida entre detalles encantados y un entorno natural que parece sacado directamente de una película.