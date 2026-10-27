¡Entérate! La visa americana sube de precio

Para los mexicanos el monto que se paga en pesos cambió debido al ajuste del tipo de cambio utilizado por las autoridades estadounidenses.

El nuevo equivalente es de $3 mil 515 pesos, frente a los $3 mil 330 pesos que se cobraban anteriormente. Esto representa una diferencia de $185 pesos para quienes inicien el trámite con la tarifa actualizada.

La modificación no significa que Estados Unidos haya incrementado otra vez el costo consular. El Departamento de Estado mantiene la tarifa de las visas de visitante en $185 dólares. Ese precio entró en vigor en junio de 2023, cuando pasó de $160 al precio mencionado.

El Departamento de Estado señala que la cuota de solicitud no es reembolsable y debe cubrirse antes de la entrevista cuando el proceso así lo requiere.

Además, los ciudadanos mexicanos que viajan a Estados Unidos por turismo o negocios generalmente necesitan una visa de no inmigrante o una Border Crossing Card.

¿Cómo iniciar el trámite de la visa B1/B2?

El primer paso consiste en completar el formulario DS-160, documento requerido para solicitar una visa de no inmigrante.

Después, el solicitante debe crear su perfil dentro del sistema de citas, registrar el número de confirmación del DS-160 y seguir las instrucciones para cubrir la tarifa correspondiente.

El solicitante debe presentar, entre otros documentos, pasaporte válido, hoja de confirmación del DS-160 y comprobante del pago cuando corresponda.

¿Cómo agendar la cita para la visa americana?

Una vez que el perfil está activo, el solicitante puede ingresar al sistema de citas, seleccionar la categoría B1/B2 y elegir la sede donde desea realizar el proceso.

La Embajada y los consulados de Estados Unidos en México prestan servicios para visas de no inmigrante. Las autoridades también recomiendan programar la entrevista en el país de residencia o nacionalidad.

Las fechas disponibles cambian según la sede, temporada y demanda. Por eso conviene revisar el calendario antes de organizar un viaje.