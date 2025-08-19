El precio no es crítico al momento de reservar un viaje

Existe un cambio significativo al momento de planear un viaje, la percepción y la necesidad de los trotamundos se han transformado en los últimos cinco años. Lo que ha introducido nuevos motores como, el turismo de eventos que ha incrementado en un 18 %, el ecoturismo en un 14 % y el de bienestar en un 9 %, según cifras del World Economic Forum. Aunque descubrir el mundo es más importante que nunca, el costo resulta ser sensible por diversos motivos y segmentos.

En efecto, el precio ya no es la prioridad al momento de reservar, aunque los viajeros sí son más conscientes de su presupuesto, priorizan variables como las travesías únicas, los servicios personalizados, políticas flexibles e inmersiones memorables, entre otras.

Sus prioridades

¿Quieres conocer los valores que ponderan los viajeros al momento de reservar?

El 59 % de los mexicanos afirma que las instalaciones e incluso los hospedajes pet friendly son más importantes para ellos, un 13 % por encima de la media mundial, según cifras de SiteMinder.

Las opiniones de otros viajeros poseen el mismo peso que el precio al momento de reservar hoteles, alquileres vacacionales y actividades, especialmente para los menores de 40 años, reveló el Índice de Prioridades de los Viajeros de Expedia Group.

La facilidad de la reserva es un factor importante para los millennials y la generación Z. Recordemos que son sumamente digitales, por ello buscan entre varias opciones, comparan, y compran. Incluso gestionan todo tipo de actividades, relacionadas con la travesía, desde el móvil, informó Sabre. De hecho, se espera que el mercado de viajes en línea supere el billón de dólares para finales de diciembre, detalló Travel Code.

Los viajeros de lujo buscan lugares y alojamientos que ofrezcan más sentido de pertenencia y autenticidad local. El 81 % de los encuestados afirmó estar dispuesto a pagar más dinero por una estancia distintiva y original, en vez de una genérica, remarcó el informe de Preferred Hotel & Resort.

Mientras que los programas de fidelización, juegan un papel decisivo, declararon los encuestados del informe Travel Trends 2025 de ZETA: 31 % apuesta por los paquetes para ahorrar, 26 % espera fechas flexibles, 23 % quiere que los programas de recompensa les ofrezcan upgrades, 20 % desea que sus tarjetas de crédito, también les otorguen beneficios al reservar. Las cifras no mienten, según el reporte 2025 Global Travel Trends Report de American Express Travel, 50 % de los encuestados a nivel mundial planea costo, resulta ser sensible y varía por segmentos.

Como te habrás dado cuenta el viajero de hoy, ya no gasta sin pensar, al contrario, planea cada detalle para que la travesía se adecue a sus nuevas perspectivas.