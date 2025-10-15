Descubre la pizzería temática de Stranger Things en Tijuana

¿Eres fanático de Stranger Things? Si te encanta la popular serie de Netflix, no puedes perderte Pizzería Monroy, un local temático en Tijuana donde tanto la comida como el ambiente están completamente inspirados en ese universo.

Aquí podrás disfrutar de platillos como la pizza Demogorgon, la pasta Upside Down y la limonada Vegna, mientras te sumerges en un espacio lleno de referencias icónicas. Además, tendrás la oportunidad de tomarte increíbles selfies en sus originales spots, perfectos para compartir en redes sociales.

Con motivo de su 5.º aniversario, Pizzería Monroy ha lanzado una edición especial disponible durante todo octubre. Durante este mes, el menú incluye una gran variedad de pizzas, pastas, bebidas y postres temáticos que prometen hacer de tu visita una experiencia inolvidable.

Aquí desde el momento en que cruzas la puerta, te verás rodeado del universo de la serie, en un lugar ideal para visitar con amigos o en familia. Si eres fan, esta parada es imperdible.

¿De qué trata Stranger Things?

La serie, ambientada en los años 80, comienza con la misteriosa desaparición de un niño en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana. Mientras sus amigos y familiares lo buscan, salen a la luz sucesos paranormales relacionados con un experimento secreto del gobierno y con una dimensión alterna conocida como el Upside Down.

La serie, creada por los hermanos Duffer, se ha convertido en un fenómeno cultural desde su estreno, gracias sus efectos visuales y un elenco juvenil carismático liderado por Millie Bobby Brown (Once/Eleven), Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin. También destacan las actuaciones de Winona Ryder y David Harbour.

Con múltiples premios y una enorme base de fans global, la serie se prepara para su quinta y última temporada, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la plataforma de streaming.

¿Dónde se encuentra la pizzería temática?

La experiencia temática está ubicada en Calzada Ermita Norte #777, Tijuana, Baja California, C.P. 22105. El horario de atención es de martes a sábado, de 13:00 a 20:00 horas, y los domingos de 14:00 a 19:00 horas.

Si buscas salir de la rutina, este es el lugar perfecto para sumergirte en el mundo de tu serie favorita mientras disfrutas de una deliciosa comida.