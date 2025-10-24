Descubre Egipto en tren y crucero: una travesía única entre historia y aventura

Egipto continúa consolidándose como uno de los destinos más fascinantes del mundo, con una propuesta que combina historia, cultura y paisajes que parecen detenidos en el tiempo. Las Pirámides de Guiza, la Esfinge y los templos monumentales de Luxor y Karnak forman parte de un itinerario ineludible para quienes sueñan con descubrir los secretos del Antiguo Egipto.

¿Qué hacer si viajas a Egipto?

Una de las formas más recomendadas de recorrer el país es a través de trenes y cruceros por el Nilo, que exploran sus principales atractivos con comodidad y una vista privilegiada de su geografía e historia.

El itinerario puede comenzar en El Cairo, yendo a Guiza, donde se alzan las imponentes pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos. En los alrededores también es posible ir a un centro de papiro, donde se explica el proceso artesanal de elaboración de este material utilizado por los antiguos egipcios.

Desde allí, una opción ideal para continuar viaje es abordar el tren en la estación de Guiza, con destino a Asuán. El trayecto se realiza en cómodos camarotes donde descansas mientras se atraviesa el paisaje desértico rumbo a nuevas maravillas arqueológicas. Puedes trasladarte directamente al muelle para embarcar en un crucero por el Nilo, una de las formas más emblemáticas de explorar el sur de Egipto.

Antes de iniciar la navegación, el recorrido incluye dos visitas imperdibles en los alrededores: las canteras de granito rojo, donde se encuentra el célebre obelisco inacabado, y la Gran Presa de Asuán. Esta monumental obra de ingeniería moderna, construida para regular las crecidas del Nilo y garantizar el abastecimiento de agua en el país.

Ya a bordo, comienza la navegación hacia Kom Ombo, donde se realiza una parada en el templo dedicado al Dios cocodrilo Sobek y a la diosa Haroeris. El lugar, único por su simetría doble, permite adentrarse en la simbología religiosa del Antiguo Egipto y observar un antiguo nilómetro, instrumento utilizado por los egipcios para medir el nivel del río y prever las inundaciones.

El crucero continúa su curso hacia Edfu. Allí se va al majestuoso Templo de Horus, considerado uno de los mejores conservados de todo Egipto. Sus enormes columnas, relieves intactos y patios ceremoniales logran que imaginen con claridad cómo era la vida religiosa en tiempos de los faraones.

Luego, la navegación sigue rumbo a Esna. Para atravesar la esclusa ubicada en esta localidad los barcos deben organizarse en turnos, lo que convierte el cruce en una experiencia singular para los pasajeros.

Una vez completado ese tramo, el viaje fluvial prosigue hacia Luxor, ciudad que guarda algunos de los tesoros más imponentes de la civilización egipcia.

Y para coronar, se visita la necrópolis de Tebas, con paradas en el Valle de los Reyes, el templo de Hatshepsut y los imponentes Colosos de Memnón. De regreso a la orilla este, el recorrido incluye los templos de Luxor y Karnak. Por la tarde, traslado a la estación para tomar el tren nocturno de regreso a El Cairo, con cena a bordo.

