¿Cuál es la trayectoria en tiempo real del huracán Beryl y qué estados de México impactará?

El huracán Beryl, catalogado como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, amenaza con impactar la península de Yucatán. Este ciclón, el primero del año en la cuenca del Atlántico, ha sorprendido a los meteorólogos por su rápido desarrollo y potencia destructiva.

El lunes 1 de julio, Beryl alcanzó vientos superiores a los 250 kilómetros por hora, una velocidad que lo clasifica como un huracán extremadamente peligroso. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, este fenómeno meteorológico se dirige hacia el sureste de México, con una trayectoria que se espera que toque tierra en la península de Yucatán en los próximos días.

Este fenómeno meteorológico no solo ha roto récords por la rapidez de su intensificación, pasando de depresión tropical a huracán categoría 5 en apenas 42 horas, sino que también se ha formado más al este en junio que cualquier otro huracán registrado. Este comportamiento anómalo podría ser una señal de cómo el cambio climático está afectando la formación y trayectoria de los ciclones tropicales.

Previo a su aproximación a México, Beryl ya había causado devastación en el sureste del Caribe, especialmente en la isla de Carriacou, donde alcanzó la categoría 4. Aunque no se han reportado víctimas, los daños materiales son extensos, incluyendo infraestructuras severamente afectadas y daños ambientales significativos.

El huracán se desplaza en un contexto de temperaturas oceánicas excepcionalmente altas que han favorecido su rápida intensificación. Este fenómeno, junto con la temprana formación de Beryl, está en línea con las predicciones de una temporada de huracanes 2024 particularmente intensa en el Atlántico, influenciada por el fenómeno climático de La Niña.

Este año podrían formarse hasta 25 tormentas con nombre, incluyendo hasta 13 huracanes, de los cuales cuatro podrían alcanzar categoría mayor. Este pronóstico pone de relieve la necesidad de preparación y vigilancia continua por parte de las autoridades y poblaciones en las zonas de riesgo.

En el rubro de Turismo, también es de suma relevancia tener presente las posibles contingencias en ciertos destinos, y tomar las medidas precautorias. Si eres una persona que planea sus vacaciones próximamente, no dejes de monitorear las posibles tormentas.

Para los residentes y visitantes de la península de Yucatán, es crucial seguir las actualizaciones del SMN y adherirse estrictamente a las recomendaciones de evacuación y seguridad emitidas por las autoridades locales. La preparación oportuna puede salvar vidas ante la inminente llegada de Beryl.

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán comentó lo siguiente:

«Los efectos se resentirán en nuestro estado a partir de la tarde del jueves 4 de julio, por lo que recomendamos a todos los habitantes, de todos los municipios, tomar las precauciones pertinentes y mantenerse informados a través de los canales oficiales donde compartiremos los avances de este fenómeno».

En Google al colocar «Huracán Beryl» te sale la trayectoria, que también puedes ver en un enlace.

Se espera que el fenómeno se fortalezca para impactar entre los Estados de Tamaulipas y Veracruz durante el domingo o lunes, luego del paso por la península de Yucatán.

Here are the 5am EDT Tuesday Key Messages for Category 5 Hurricane #Beryl over the eastern Caribbean . New for this advisory is a Hurricane Watch for all of the Cayman Islands. More: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/hBSYS1BS4o

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2024