«CTS ofrece una infraestructura con gran tecnología, es sorprendente la diversidad de herramientas que ofrecemos”: Ana Karina Estévez, Gerente de Ventas y Operaciones

Su labor es mantener y desarrollar la relación con proveedores de servicios nacionales e internacionales como: operadores terrestres, tours, experiencias exclusivas, cruceros, hoteles, compañías de trenes, entre otros, para el segmento de viajes de placer, ella es una entusiasta y gran profesional, me refiero a Ana Karina Estévez, gerente de Ventas y Operaciones en CTS Collection.

Al conceder amablemente una entrevista exclusiva para INVERTOUR, para conocerla y saber más de sus actividades, nos cuenta que también es responsable de la estrategia de posicionamiento y direccionamiento de producto de los socios comerciales, a través de diversas estrategias de Marketing, “por ejemplo, nuestras revistas propias: Escape, Admira México, además de variadas acciones para lograr los objetivos de venta”.

Confiada y segura confiesa que está trabajando fuertemente y haciendo muchas implementaciones para cumplir los objetivos, los cuales incluyen “continuar desarrollándome para seguir contribuyendo con la estrategia de la agencia que al mismo tiempo empate con mi plan de carrera”.

Ana Karina asegura que CTS ofrece una infraestructura con gran tecnología, es sorprendente la diversidad de herramientas de producto, de plataformas operativas, tecnología para salvaguardar la información de los clientes. Se mantiene en constante innovación, siempre en busca de implementaciones para brindar lo mejor a los clientes.

La capacitación es clave para ella y CTS, “es uno de los recursos más importantes que nos permiten estar en tendencia y cumplir con los deseos y necesidades de viaje de nuestros clientes, además de estar a la vanguardia, es la capacitación enfocada, en nuestro caso: destinos de viaje, producto de acuerdo al segmento, nuevas experiencias, negociaciones exclusivas, tendencias de mercado”.

Luego de un 2023 con buenos resultados, confirma que hay metas ambiciosas para el 2024 para la industria turística, “como para muchos otros sectores, las elecciones serán parte de un buen desafío, sin embargo, los viajes siguen manteniéndose en el boom y en la mente de los clientes como prioridad y aquí estamos listos nosotros para cumplir sueños de viaje”, nos dice muy segura y contenta.

Sus metas son claras, al término de este 2024 quiere continuar cumpliendo objetivos, “será un año retador, pero conseguiremos buenos resultados”, afirma contundente. Y a nivel personal “seguir viva, viendo crecer a mis hijos y gozando la vida. Viajar. ¡Ser mejor persona cada vez!”, nos dice con profundo entusiasmo.

La confianza la da el tiempo que lleva en CTS, lo dice con orgullo, lleva seis años de pertenecer a esa gran familia, donde le reporta a una gran líder, Anahí Solís, directora de Contactos. Ingresó el 12 de febrero de 2018, “tomando el reto de la Gerencia de Ventas y Operaciones de Emotions Season, la cual un par de años después decidimos cerrar.

Sin duda trabajar en esta organización ha sido una acertada decisión y llena de muchos retos después de seis años me emociona día a día a mi trabajo”.

Ella transmite pura felicidad, y por ello confía estar muchos años más, pues confiesa que la filosofía y valores de esta compañía conectan y empatan con los suyos, por lo que afirma contundente, “claro que está en mis planes seguir siendo parte de la familia CTS”.

Sobre la competencia su postura es muy clara, “sin ella no habría retos, como parte de nuestras ventajas competitivas es que somos una One Stop Shop, una Agencia de Viajes en la cual encuentras todos los servicios que necesitas para tu aventura. En cualquier segmento ya sea corporativo, placer, lujo, grupos”.

Además, pertenecer a Internova permite otorgar beneficios exclusivos, negociaciones muy atractivas y diferenciadoras, así como los años de experiencia en la industria es también parte de las ventajas con las que cuentan en CTS.

Ella está felizmente casada y tiene dos hijos hermosos, Ana Pau de 13 y Amilio de 7 años. Cada uno persiguiendo sus propios sueños, pero juntos forman un gran gran equipo.

Con años en el turismo, esto dijo al preguntarle si se ve en otro lado fuera de este gremio: “La amo, tengo 23 años en el turismo con trayectoria en aerolíneas, servicios de viaje y estilo de vida de lujo y agencias de viajes. No es algo que está en mis pensamientos a corto plazo, pero siempre he sido una mujer de retos y me encanta descubrir, así es que lo que sea parte de mi éxito y me complemente, ¿por qué no?”.

Ana Karina Estévez es una mujer preparada y talentosa, es Licenciada en Administración de Empresas Turísticas en la Universidad Tecnológica de México con una Maestría en Turismo en la Universidad Intercontinental.

Indudablemente es una mujer muy entusiasta, que goza la vida, le encanta aprender cosas nuevas, por ejemplo, le gustan los juegos de mesa, así como compartir los intereses de sus hijos. Suele escribir, nada en especial, nos cuenta que le gusta poner en papel momentos, pensamientos e ideas. La amistad es muy importante para ella, por eso le encanta charlar con sus amigas y con personas que sumen a su vida y claro, ¡le encanta viajar!

Termina esta gran charla y envía a través de INVERTOUR este mensaje, a sus clientes y a la industria: “Es importante contar con un Agente de viajes experto antes y durante sus salidas, se debe hacer con el respaldo de una agencia de viajes certificada y reconocida, con la cual puedan traducir sus aventuras a una experiencia segura y confiable, además de maravillosa”.