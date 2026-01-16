Cristina Vázquez, Asesora de Travel Shop

Ella es una mujer de altos vuelos, no sólo por su impactante trayectoria de años en esta industria, sino porque ha sido la líder de importantes y prestigiadas aerolíneas, además, por supuesto, de reconocidas empresas de turismo.

Es Cristina Vázquez, hoy en día dedicada a ser Asesor de la Dirección General en Travel Shop.

“Salía de High School y para mantener mi carrera, inicié a trabajar en la que era la mejor agencia de viajes del mundo, WAGONS LITS/COOK, gran escuela para mí”, así nos cuenta sus inicios en esta apasionante industria.

Ella posee la licenciatura en derecho, es orgullosamente mexicana y lideró empresas como, Varig, Canadian Pacific, Canadian Airlines y Air Canada, logrando récords de ventas y un gran éxito en estas compañías, aunque con su sencillez característica, nos revela: “Estoy satisfecha, aunque siempre pienso que lo pude haber hecho mejor”.

Cristy, como le llaman cariñosamente en la industria, es una gran profesional, talentosa y brillante, de gran sencillez, como los grandes deben ser. Es de impoluto y elegante trato.

Durante toda su carrera ha participado activamente en este sector: “Sí, dos veces Tesorero de la CANAERO, presidenta de la Cámara de Comercio de Canadá y el año pasado, presidenta de Skål Ciudad de México”.

Su mayor inspiración en la vida luego del turismo: “En lo personal, mis hijos y mis nietos que son mi razón de ser. En lo profesional, el éxito, la gente que se esmera por ser alguien, la amistad y todos los que luchan por vivir en un mundo mejor».

El turismo es adictivo, por eso Cristy no se ve dejándolo nunca: “No, la industria turística es parte de mi ADN”.

Su compromiso con este gremio no tiene límites, por su talento, su pasión y amor al sector, con ¡50 años de carrera en esta actividad! le rendimos un homenaje a su impecable trabajo. Y la nombramos con una gran PROMOTORA DE TURISMO… ¡Muchas Felicidades, CRISTINA VÁZQUEZ!