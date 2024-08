¡Corre por tus boletos! Llega la Houston Theater Week 2024

Comparte este contenido

¡Excelentes noticias para los amantes de las artes escénicas y visitantes de Houston! La tercera edición de la Semana Anual del Teatro de Houston (Houston Theater Week) se llevará a cabo del 12 al 18 de agosto de 2024. Durante esta semana, podrás aprovechar ofertas y descuentos exclusivos, incluyendo la promoción «Buy One, Get One FREE», que te permite comprar una entrada y obtener otra gratis para algunas de las mejores presentaciones en vivo de la ciudad durante la temporada 2024-2025.

Houston First Corporation lidera nuevamente esta colaboración entre 23 grupos de teatro y artes escénicas locales, ofreciendo acceso sin precedentes a boletos a precios inigualables.

Este año, las ofertas abarcan más de 230 presentaciones en una variedad de espectáculos de música, danza y teatro.

Participantes destacados en Houston Theater Week 2024

4th Wall Theatre

Alley Theatre

Houston Ballet

Houston Grand Opera

Houston Symphony

Theatre Under the Stars

Stages

Presentaciones destacadas:

A Christmas Carol

Dear Evan Hansen

Disney’s Frozen

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández

Final Fantasy VII Rebirth Orchestra World Tour

Les Arts Florissants: Vivaldi’s Four Seasons at 300

Independientemente de si es tu primera vez participando o eres un asistente regular, la Semana del Teatro de Houston es el mejor momento para disfrutar de presentaciones en vivo de alta calidad con descuentos increíbles. Encontrarás desde estrenos mundiales hasta clásicos navideños, ¡hay algo para todos los gustos!

Recuerda que esta oferta solo estará disponible del 12 al 18 de agosto, pero podrás seleccionar espectáculos de todos los meses de la temporada 2024/2025. No pierdas esta oportunidad de explorar el mosaico de talentos que Houston tiene para ofrecer.

Aprovecha esta oferta y disfruta de una experiencia cultural única en la Semana del Teatro de Houston 2024. ¡Nos vemos en los teatros!