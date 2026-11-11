¡Conoce! A los reyes de los cruceros en 2026
Te contamos cuáles son las líneas de cruceros que forman parte del cuadro de honor, de acuerdo a los Travvy Award 2026, que por cierto celebraron su 12.º aniversario.
Es importante señalar que un selecto panel de asesores de viajes fueron los encargados de seleccionar a los líderes en las siguientes categorías:
- Royal Caribbean arrasa en entretenimiento y el Caribe.
- Princess destacó en Alaska.
- Celebrity Cruises lidera Europa y el segmento premium.
- Mientras Viking lidera el lujo y Regent Seven Seas domina el lujo absoluto.
- Oceania Cruises cautiva con su gastronomía a bordo y Seabourn se corona en el mercado asiático.
- Disney Cruise Line gana como la mejor opción familiar.
- Norwegian Cruise Line triunfa en Hawái.
- National Geographic-Lindblad Expeditions manda en expediciones y Cunard domina la travesía transatlántica.