Biboriana mayo 2024

Comparte este contenido

#ElVueloMásLargo

Del mundo mundial, lo hizo China Southern Airlines al regresar triunfalmente a México con su primer vuelo directo de pasajeros desde Shenzhen hasta Ciudad de México, marcando así un hito con el vuelo comercial regular sin escalas más largo desde China. ¡Qué felicidad! La verdad que es una súper aerolínea y me da mucho gusto su regreso, luego de irse por la pandemia… Tuve la oportunidad de viajar varías veces al gigante asiático contando con los servicios de China Southern y es fantástica… Se anunció que la ruta cubrió una distancia intercontinental de alrededor de 14 mil 147 kilómetros en cada dirección. El vuelo inaugural salió de Shenzhen el 11 de mayo y se dice duró 16 horas, operando los martes y sábados. El viaje de vuelta, algo más largo con una duración estimada de 21 horas y 20 minutos, fue justo el pasado 12 de mayo, operando los miércoles y domingos. Este último tiene una breve escala en Tijuana para recargar combustible… ¡Woooooow! ✈️

#YLasConviccionesApá

Ay no de verdad que algunos personajes de esta industria son impresionantes, primero barbean y besan las botas del secretario de Turismo Federal y de la Secretaría de Turismo de esta ciudad capital… ¡y no saben dónde ponerlos! Y… resulta que en días pasados Santiago Taboada, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y miembro activo del Partido Acción Nacional, quien fue por cierto alcalde de Benito Juárez de octubre de 2018 a octubre de 2023… acompañado de su comitiva ofreció un desayuno a algunos miembros del turismo… Y… ¿qué creen? Esos mismos personajes que abrazan, besan y alaban a los de la 4ta transformación… ¡lo abrazaban y besaban y a fuerza salieron en la foto! Ja, ja, ja, ja, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde están las convicciones? Pues no que aman al “ya saben quién del turismo” y sus secuaces ¡qué alguien me expliqueeeeeee! Ja, ja, ja, ja. 😵‍💫

#LasVegasEnLicitación

Se dice, se cuenta, se rumora que ya es tiempo de licitaciones de algunas cuentas en México… Por tal motivo Visit Las Vegas puso en concurso su connotado destino para ver quién se lo manejará en nuestro país… No lo sé de cierto, eh, me dijeron… Óraleeeeeee. 🤷‍♀️

#YTexas?

Sí, también Travel Texas está por el momento en gran pausa. Está en standby con la empresa que lo manejaba en nuestro país, pero ellos sí por el momento ni licitación han lanzado. Según dicen, no hay presupuesto y hay total incertidumbre. Uy, se imaginan cuando esto suceda… todo el mundo se lanzará a concursar por Travel Texas que me supongo debe dar una súper iguala. Además de dar prestigio claro… 🤔

#FijaciónPorElFeis

Realmente no entiendo la fijación que tienen la mayoría de personas por publicar sus vidas en el Facebook, es decir entiendo la presunción y el afán de subir dónde están, qué lugar del mundo están visitando o hasta qué están comiendo… ¡Va! Eso está ok hasta cierto punto. Peroooo, ¿eso de anunciar ahí su pena cuando alguien suyo, falleció? ¿Qué no se supone que eso es algo muy íntimo? Y tu dolor es muy muy tuyo… y es tal, que ni siquiera pensarías en escribir, y no tienes porque estarlo publicando… ¿Será que tanto es así su soledad que a fuerza necesitan del like y del comment? Ay Dios cada cabeza es un mundooooo… 🤦

#AhTengoBuenasNuevas

De uno de mis senseis… sí es una agradable sorpresa y que mooooero por contarles pero que si lo hago… me cortan la cabeza. Así que esta vez sí me lo guardoooo… Pero está padre… ¿eh? 🤐

Lo importante no es lo que tenemos en la vida, sino a quién tenemos en ella… ¡y sí!