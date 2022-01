Comparte este contenido











¡Por un Año de Mucho Turismo!

#UnAñoNuevoPlenoDeEsperanza

Sí, recibimos un 2022 llenos de mucha energía y con la firme convicción de que será un año de salud, paz, estabilidad y… ¡Muchas ventas!

Se fue un 2021 que la mayoría de personas queremos olvidar…

Yo al menos, estoy feliz de que ese malvado al fin se haya largado. Y estoy motivada y con planes, expectativas y mucho “amortzzz” a mi alrededor, así que estoy convencida de que … ¡será un buen año!

#DebemosSeguirConBichoOSinBicho

Cuidándonos sí y trabajar juntos, para lograr nuestros objetivos. ¡Sí se puede! Hace poco alguien a quien quiero mucho, mucho, mucho, me dijo: “Si no lo hago ahora, ¿cuándo? ¡Nunca lo haré!”. Coincidí y apoyé. Y… que se embarca en una aventura, que quizá no fue fácil, pero pienso que fue maravilloso crecer, temer y conocer en soledad, probar, reír, experimentar, procesar, llorar y … ¡lo logró! Y me parece que fue feliz. Esas decisiones son las que debemos tomar, si tu deseo es algo, no importa si resulta o no, el caso es intentarlo. ¡Ah, cómo me fascina esa palabra! ¡Intentar!

#MiGranDeseo #MiGranDeseo

Para este 2022 es que el turismo sea de colaboración, integración, nuevas ideas, promoción y fortalecimiento para que volvamos a los grandes logros y tener los números de años pasados. La unión hace la fuerza y unidos como iniciativa privada, volveremos. Olvidándonos como siempre del titular de la Secretaría de Turismo, quien siempre ha demostrado que nada más le encanta hablar, adornar y dar cifras sin parar y desde luego ¡la foto! Oiga usted, ¿cómo no?

#QueSigaLaInclusión

Sí, trabajemos por ello en todos los aspectos. Luchemos por tratarnos como iguales. Razas, sexos, credos. Arropemos a todos. Pero ojo, respetémonos por igual.

#MeFascinóVer

A los experimentados turisteros no dormirse en sus laureles, que se motivaron y le han puesto tantas ganas al sector como nunca. Se reinventaron, trabajaron como locos y con sangre, sudor y lágrimas ¿por qué no? Lo lograron. Sí, volvieron a consagrarse como los mejores: Aquí le doy ese “Gran Premio” a dos adorados agentes de viajes: Miguel Galicia, director general de Travel Shop Operadora, y a Roberto Trauwitz, director general de PE-TRA Operadora… Alfombra roja y caravana para ellos. ¡Másters!

#JovenMaravilla #JovenMaravilla

La volvió a hacer. Cómo no hablar de este hombre que ante tanta desolación que vivió el pasado año, se volvió a levantar una y otra y otra vez… No sólo sufrió la terrible pérdida de la adorada Almita, sino cambió de trabajo. Sí, se despidió de Mundo Joven, su gran familia durante casi 14 años. Dejando una gran historia, cerrando un ciclo, peeeero abriendo otro prometedor. Se encuentra feliz como flamante VP México de PtoD Travel, una extraordinaria start up tecnológica… ¡Felicidades, Rubs!

#ElAñoDeMariana #ElAñoDeMariana

Sí, indudablemente será su año. Me refiero a Marianita Pérez, la flamante presidenta de AFEET Nacional, quien no sólo logró reelegirse por segundo año consecutivo para presidir esta agrupación femenina, a la cual está logrando consolidar aún más, sino que será mamá por primera vez… Y para festejar tan bella noticia ella y Mike Ram, el flamante papá, se fueron de vacaciones a celebrar a Perú en donde, trepados en Machu Picchu anunciaron que… ¡será niña! Ay ternuritos… ¡Felicidades! Duerman mucho ahora que aún pueden por cierto…

#ElChinoMásQueridoDeMéxico #ElChinoMásQueridoDeMéxico

Sí, Diego Jiang nos dejó devastados al anunciar justo en diciembre que ¡renunció a China Southern Airlines! Noooo, tristeza total. Peeero no para él, quien consiguió una magnífica oportunidad en otra súper empresa transnacional, que desafortunadamente nada tiene que ver con el turismo, y ¡que se cambia de trabajo!

China Southern Airlines fue una vivencia espectacular de mucho aprendizaje, logro y crecimiento para él. Según me dijo. “Sin duda, lo mejor ha sido haberles conocido y trabajar con ustedes”.

Dijo que China Southern le permitió recorrer el mundo y transformar su vida. “Mi mejor viaje ha sido llegar a México. Creo que es lo máximo del turismo: cambio, aventura, conocimiento, experiencia y transformación”, nos contó. Pero hay retos que de pronto te depara la vida y volvemos a mi palabra favorita… ¡Intentar! Y déjenme decirles que está feliz del cambio. Sé que por acá nos ha dejado solos y abandonados, pero al verlo contento y realizado, no me queda más que desearle que sigan los éxitos. ¡Te extrañaremos mucho, chinito adorado!

Ah… y no olvidemos, reír mucho.

Y con esta me despido:

“El día más desaprovechado de todos los días es aquel en que no nos hemos reído”,

Nicolas-Sébastien Roc