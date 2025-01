Barkday Cakes, pastelería ideal para peluditos, ¡conócela!

En el corazón de la Roma, se encuentra un pequeño local que ofrece delicias culinarias para los más pequeños y peluditos de la casa… Esta vez hablo de perritos, pues se trata de Barkday Cakes, una pastelería que ofrece repostería formulada para ellos. Encontrarás desde galletitas, cupcakes, pasteles de cumpleaños y más.

Barkday cakes, un postre para perritos

Compramos un cupcake de atún con salmón, y obvio, antes de pagar pregunté sobre todos los ingredientes que incluye. Me llamó la atención que no usan harina, sino hojuelas de avena, así como carne magra y frutas como manzana, camote coco y berries. El “betún” no es como el que consumen los humanos, sino un suave puré de papa con colorante natural que, lo admito, te invita a darle una mordida. Pero, mejor no lo hagas, porque inmediatamente lo abrí, sentí un aroma a papa y atún, y preferí dárselo completo a mi pequeña pug. Además, no utilizan ningún tipo de grasa para cuidar el sistema digestivo de los perritos.

Si tu perrito tiene alergias, restricciones alimenticias o es senior, aquí encontrarás opciones diseñadas específicamente para él. Esto es posible gracias al respaldo de una maestría en nutrición para animales de compañía, que garantiza que cada producto esté balanceado en nutrientes, proteínas, carbohidratos y vitaminas esenciales para la salud de tu mascota.

El objetivo de Barkday Cakes es que puedas consentir a tu mascota mientras fortaleces ese vínculo especial que los une. Sus productos permiten celebrar ocasiones como cumpleaños, adopciones o simplemente decirle a tu mejor amigo cuánto lo quieres, todo sin comprometer su salud.

Una experiencia única en la Roma

Ubicado en una de las zonas más icónicas de la Ciudad de México, Barkday Cakes combina la pasión por las mascotas con un enfoque profesional en nutrición canina. Cada visita al local es una experiencia encantadora, donde la atención personalizada y el amor por los animales se reflejan en cada detalle.

Más información: https://www.barkdaycakes.com.mx/