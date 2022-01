Avianca lanzará más operaciones a México

Comparte este contenido











Avianca sigue conectando a Colombia con México, confirmando que lanzará dos nuevas rutas sin escalas a la capital mexicana con tres vuelos a la semana desde Medellín y cuatro despegando de Cali. Estarán disponibles desde el 28 de marzo de este año, ofreciendo más de 900 lugares semanales adicionales para viajar entre ambos países. Las operaciones se harán con aviones de la familia Airbus 320.

“México es un destino clave. Por un lado, es un país que atrae turismo desde muchos países de Sudamérica y, por el otro la oferta de conectividad que estamos ofreciendo al viajero mexicano cada vez es más grande, enlazandolo de manera directa con lugares que son de su interés. Estamos comprometidos con brindar las mejores opciones para ustedes, impulsando la actividad económica de nuestra región”, expresó Juan Francisco Posada, gerente de Ventas de Avianca para México.

Según informó la aerolínea, la demanda de vuelos entre ambas naciones se ha aumentado en el último año y, durante el 2021, los visitantes provenientes del país azteca representaron el 2º mercado emisor más importante para el territorio sudamericano, el cual proporciona a los connacionales más de 100 rutas y 3 mil 400 servicios a la semana para personas de todo el mundo.

El vuelo a CDMX desde Cali será los días lunes, miércoles, viernes y domingo, a las 10:25 a.m. y aterrizará a las 2:55 a.m. El regreso será a las 6:00 a.m. y llegará a las 10:30 a.m. El servicio desde Medellín saldrá a las 11:10 p.m., llegando a tierras mexicanas a las 2:55 a.m. los días martes, jueves y viernes. Volverá a Colombia a las 6:00 a.m., concluyendo el viaje a las 9:55 a.m.

Es importante recordar que el año pasado, la colombiana trasladó a cerca de 5 mil pasajeros en México y actualmente opera más de 120 vuelos a la semana en seis rutas directas desde Ciudad de México a Bogotá (Colombia), San Salvador (El Salvador) y San José (Costa Rica); y desde Cancún a Bogotá y Medellín (Colombia).

Los boletos ya están disponibles para la venta a través de la página web Avianca.com, aplicación móvil MyAvianca, puntos de venta físicos y agencias de viaje.