AFEET celebró su 55 Aniversario ¡Felicidades!

Con una reunión muy especial que congregó no sólo a socias sino a toda la industria turística mexicana, AFEET (Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas de Turismo) celebró su 55 aniversario. Dándose cita para reconocer la trayectoria de una organización que hoy es referente del talento femenino en el turismo mexicano.

Con la presencia también de las presidentas de casi todos los capítulos de la República Mexicana, en un encuentro único donde reinó la amistad y la camaradería.

Magdalena Saldívar, presidenta nacional 2025 de AFEET, ofreció un mensaje en el que subrayó la importancia de estos 55 años, el crecimiento de las filiales y la fuerza de una comunidad que ha impulsado la profesionalización del turismo. Señaló que mantiene un compromiso activo para construir un sector más competitivo, equitativo e innovador y que es más exitoso con las alianzas de socios clave.

“AFEET nació gracias a mujeres visionarias, como un espacio donde pudieran profesionalizarse en el turismo. El talento femenino no solo suma, sino que transforma y esa esencia se mantiene intacta”, dijo Saldívar.

Lourdes Prieto, Giancarlo Mulinelli, Magdalena Saldívar y Carlos Bricka Estela Nolasco, Isabel Solís, Gladys Ruiz, Carlos Bricka, Giancarlo Mulinelli, Esmeralda Perea, Araceli Loyola, Magdalena Saldívar y Rocío Mejía Tere Pérez, Magdalena Saldívar, Conchetta Chiquini y María Elena Chiquini Marcela Voss, América de la Vega, Piquis Rochin, Verónica Ruiz, Dora Luz Villarino, Martha Mejía, Ana Rosa Reyes Castro, Edith Borrayo y Martha Huerta Daya Cruz, Magdalena Saldívar y Pierre Sondag Gabriela Nieves, Maylean Jean, Marcela Voss, Mariana Pérez, Mónica Ortega, Yarla Covarrubias, Cheli de la Mora, Carmen Torreblanca y Gaby Martínez Adriana Martínez, Karla Sing, Adriana de la Torre, Lourdes Croskey, Carmen Torreblanca y Laura Rodríguez Patricia de la Concha, Piquis Rochin, América de la Vega, Gaby Martínez y Martha Mejía Patricia Cervantes, Bibi Saucedo, Silvina García Fillol, Mariana Pérez y Ana Rosa Reyes Arlina Zurita, Mariana Segura y Carmen Torreblanca Josué Meza, Cristina Vázquez y Carlos Bricka Patricia de la Concha, Gaby Martínez, Martha Mejía, Magda Saldívar, América de la Vega, Piquis Rochin y Martha Pontigo Lupita Gómez, Olga Pulido y Sonia Maiz Teresita Rubio y Mélanie Belin Adriana de la Torre, Maylean Jean, Cristina Vázquez, Carmen Torreblanca, Yarla Covarrubias e Ivette Bristain Ana Patricia Alcocer, Lucero Martin y Rocío Mejía Ximena Palomino, Gabriela Nieves, Alicia Mejía, Gina Cárdenas y Otilia Baca Magda Bermea, Mónica González y Mayte Camacho AFEET Querétaro Silvina García Fillol y Jaime Díaz Lupita Góme, Marcela Carmona, Roxana Puente y Celida Puente Marcela Carmona, Begoña Fernández y Mélanie Belin Mariana Pérez y Giancarlo Mulinelli Yarla Covarrubias, Giancarlo Mulinelli, Magda Saldívar, Cecilia Beltrame, Maylean Jean y Jorge Goytortua

Reconocimientos

Hubo un reconocimiento a los patrocinadores premier como ASSIST CARD, recibiéndolo Carlos Bricka, Country Manager México. Así como Sabre, Aeroméxico, RALO, Chimalli, Civitatis, entre otros. Luego se proyectó un video conmemorativo con ex presidentas en la historia de AFEET, e imágenes destacando iniciativas y logros que han marcado su evolución durante más de cinco décadas.

La entrega de detalles a las Asociadas Fundadoras evocó el origen de AFEET y honró el trabajo visionario de quienes dieron los primeros pasos para consolidar esta organización. Se rindió homenaje a las ex presidentas nacionales, por su dedicación y liderazgo en cada etapa de crecimiento institucional.

Las presidentas de filiales también celebraron la labor de asociadas seleccionadas en cada región, un gesto que reforzó el sentido de unión nacional y la importancia del esfuerzo local que las distingue.

La celebración concluyó con un brindis encabezado por Magdalena Saldívar, quien agradeció la presencia de todas las invitadas y reiteró la misión: abrir más espacios de desarrollo y liderazgo para las mujeres del sector turístico.

Este 55 aniversario marcó un nuevo capítulo para AFEET, una organización que continúa posicionándose como una fuerza esencial en el turismo de México y un motor para el empoderamiento femenino en el ámbito empresarial.