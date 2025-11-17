Actividades invernales inmersivas

El invierno es absolutamente mágico en las regiones del mundo, donde las temperaturas descienden hasta cubrir con un manto blanco de nieve los escenarios naturales para transformarlos.

Serás conducido por odiseas inigualables para llevarte a vivir experiencias asombrosas, aptas para toda la familia.

Trekking para observar el Himalaya

Dirígete a Chopta, una regiónde Uttarakhand, que es denominada la mini Suiza de la India; lejos dem las multitudes. Instálate en un campamento en los prados nevados para pasar una noche contemplando las estrellas y la Vía Láctea, gracias a los cielos despejados. Al internarte por los senderos de Chopta a Tungnath, te encontrarás en un cuento de hadas gracias a un bosque nevado de Rododendros y Robles.

No te pierdas: De una caminata desafiante, por la nieve profunda y el hielo, a Chandrashila Peak. Te recompensará una vez que llegues a la cima, a 4 mil metros sobre el nivel del mar; observa tres de los picos más majestuosos del Himalaya, el Nanda Devi, Chaukhamba, Kedarnath y Trisul.

Convive con renos en Cairngorms

En Escocia, el Parque Nacional Cairngorms, en el corazón de las Tierras Altas Escocesas, ofrece un paisaje alpino de semi-tundra único en el Reino Unido. Posee tres de los cinco centros de esquí, es un destino de clase mundial. Camina alrededor del Loch Morlich, un hermoso lago con vista a las montañas nevadas. A finales de diciembre se viven las tradiciones escocesas de Hogmanay (Noche Vieja) como la Procesión de las Antorchas de Nethy Bridge.

No te pierdas: Una visita al Cairngorm Reindeer Centre, para encontrarte con la única manada de renos que vive en libertad, en Gran Bretaña. Podrás alimentarlos y acariciar su aterciopelado hocico mientras tienes una de las mejores vistas de las Tierras Altas. Con mucha suerte Santa llegará.

Un baño frío invernal en Suecia

Acude a Uppsala y patina sobre el lago Mälaren, congelado, el tercer más grande del país. O realiza esquí de fondo, que invita a deslizarse por pistas llanas o con suaves colinas. Te encantará hacerlo a lo largo del río Fyrisån, que atraviesa la ciudad.

No te pierdas: Un vinterbad, que es un baño que puedes tomar en agujero abierto en hielo durante el invierno. Encuéntralo en Fjällnora, una reserva natural que alberga el lago Trehörningen, en donde podrás alquilar una sauna de leña ubicada en una balsa flotante, cerca de

la abertura de hielo. Este ritual requiere de disfrutar del calor y frío extremos.

Bucea bajo hielo en Val Thorens

Es una de las estaciones de esquí más famosas de Francia, con casi 600 kilómetros de pistas y una altura de 2 mil 300 metros. Es la puerta de entrada a los glaciares y al Parque Nacional de la Vanoise. Te sorprenderá con una de las pistas de trineo más largas del país a 3 mil metros de altitud, el Cosmojet. Visita Village Igloo, el pueblo Iglú más alto de Europa. Deslízate en una tirolina desde la estación de Orelle hasta la cresta de Val Thorens, en tan sólo un minuto y 45 segundos a una velocidad de 100 km/h.

No te pierdas: De bucear bajo hielo en el lago congelado Lac du Lou. Una vez abajo, apreciarás como la luz brilla a través del hielo y tus burbujas, mientras te sumerges bajo la superficie congelada. No se requiere experiencia previa de buceo.

Persigue auroras boreales en Laponia

Esta región, al norte de Finlandia, te permitirá cruzar la línea mágica del círculo polar ártico, para llegar a la Villa de Santa Claus y saludarlo, en Rovaniemi. Anímate a enviar una postal desde. su oficina de correos. Una visita al Cañón Korouoma te fascinará por sus cascadas de hielo, ideales para una escalada en hielo.

No te pierdas: Un safari en motonieve para recorrer los bosques nevados y lagos congelados en busca de auroras boreales. Lo idóneo es hacerlo de noche y en las zonas más al norte como Ivalo.

Deslízate en un velogemel

Conoce Jungfrau, en el Oberland Bernés de Suiza, una pista de trineo que conecta varios puntos en el área de esquí de Grindelwald-Wengen. La idea es gozar de un safari en trineo, para deslizarse a lo largo de 13 km. Está dividido en cuatro secciones, para elegir la dificultad: Eigergletscher a Kleine Scheidegg, la visita es magnífica; de Kleine Scheidegg a Alpiglen observa la imponente cara de los Alpes; de Alpiglen a Brandegg se ilumina para un descenso en trineo nocturno: de Brandegg a Grindelwald Grund te llevará a un ritmo más tranquilo.

No te pierdas: Una aventura en un velogemel, un híbrido de bicicleta, trineo y esquí de madera, único en lan región, inventado y patentado por Christian Bühlmann. Deslízate a toda velocidad por la Jungfrau Eiger Run, una ruta larga que ofrece vistas impresionantes de la cara norte del Eiger y los Alpes suizos.

La magia del kayaking en Ålesund

Ubicada en Noruega, es la puerta de entrada a los Alpes de Sunnmøre , populares por tener de los mejores terrenos de esquí en el mundo. Las gélidas temperaturas son aptas para gozar de cruceros de ballenas jorobadas y orcas, mientras experimentas la paz y la crudeza del Fiordo de Invierno de Geirangerfjord, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; de enero a abril.

No te pierdas: Una sesión de kayaking de invierno, por el canal de Brosundet, que permite apreciar el art nouveau de la ciudad y apreciar el art nouveau de la ciudad y hasta los fiordos que la rodean. El agua no se congela, a pesar del frío, pero si es excepcionalmente clara, podrás ver peces y estrellas de mar. Este tipo de excursiones finaliza con una visita al sauna.

Anímate a incluirlas en tú bucket list para experimentar vacaciones auténticas y desafiantes este invierno.