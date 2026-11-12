6 apuestas para el 2027

La planificación de itinerarios para 2027 exige diversificar la oferta hacia destinos con tracción comprobada y desarrollo consciente. Expedia no solo mide el interés creciente, sino la capacidad operativa de las zonas para albergar viajeros de manera equilibrada.

Si algo caracteriza a Expedia es que puede detectar el pulso del viajero antes de que llegue a la agencia. Su lista de sitios del año clasifica los lugares con mayor crecimiento para 2027, usando datos de búsqueda reales que revelan un interés creciente por rincones que aún no acaparan los titulares.

Imperdibles

Descubre el top 6 que debes incluir en tus planes

Eleva la adrenalina

1- South Lake Tahoe

California ha visto incrementar sus búsquedas hasta en un 195 %, tal vez porque es un destino de montaña que siempre recibe con los brazos abiertos a los visitantes los 365 días del año. Descrito como una combinación de aventuras alpinas, aguas cristalinas y escapadas de montaña.

Qué hacer:

Se prevé que la temporada de esquí a principios de año sea maravillosa, gracias al fenómeno El Niño. Apuesta por Heavenly Resort apto para practicar snowboard. La vía ferrata de Palisades Tahoe permite practicar escalada todo el año. Otra excelente opción es explorar los senderos del Parque Estatal D.L. Bliss.

Ideal para el slow travel

2- Hyogo, en Japón

Ha cautivado a más del 55 % de los buscadores de la plataforma, asociado con patrimonio cultural, aguas termales curativas y gastronomía costera cautivante. La Oficina de Turismo de Hyogo, señaló que ha despertado interés por el castillo Himeji, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la carne de Kobe y la cercanía a Osaka, ya que sólo toma 30 minutos llegar desde esa localidad.

Qué hacer:

Sumérgete en la relajación en Kinosaki Onsen al recorrer sus siete baños termales públicos o al caminar en su pueblo surcado por canales y bordeado de sauces. Conoce el castillo Himeji, una fortaleza feudal conocida como el castillo de la Garza Blanca. Prueba la carne de Kobe preparada al estilo teppanyaki. Un recorrido en barco te permitirá admirar los remolinos de Naruto.

Experiencias a todo lujo

3- Punta del Este

En Uruguay se coloca en la tercera posición con un 65 % de incremento en las búsquedas. ¿Sabías que se le conoce como el St. Tropez de Sudamérica? Gracias a que ofrece escapadas costeras elegantes, playas doradas y que brinda un glamour relajado.

Qué hacer:

Tiene la peculiaridad de un litoral con dos tipos de zonas, el lado Brava apto para realizar surf mientras aprecias la escultura de la Mano y el lado Mansa con aguas tranquilas que invitan a relajarse en sus aguas o admirar el atardecer. Hospédate en Casapueblo un complejo arquitectónico blanco, creado por el artista Carlos Páez Vilaro a 13 km de Punta del Este, que alberga un museo y hotel. Cruza el puente circular sobre la laguna de Garzón.

Refugio de bienestar

4- Sedona, Arizona

Tomó la cuarta posición gracias a un 55 % de búsquedas. Su energía fluye entre formaciones de roca roja que cambian de color con la luz del sol, una escena artística vibrante y una cultura de spa que atrae a viajeros que quieren desconexión. El paisaje es el protagonista y la experiencia va más allá de la simple contemplación.

Qué hacer:

Sube a un globo aerostático al amanecer para ver las agujas de arenisca desde el aire, o recorre el sendero de Cathedral Rock para una vista de cerca de una de las formaciones más icónicas. Sumérgete en la energía del vórtice en Bell Rock o Airport Mesa, especialmente al atardecer. Y no te pierdas el pueblo de Tlaquepaque Arts & Shopping Village, un rincón de estilo colonial mexicano lleno de galerías y artesanías locales.

Efervescencia bañada de tradición

5- Busan, en Corea del Sur

Se ha visto impulsado por un 50 % de búsquedas. Su energía sobresale en una ciudad costera con mercados llenos de vida, especialmente por las noches y un ambiente cosmopolita con una excelente gastronomía a base de mariscos.

Qué ofrece:

Sube a las cápsulas aéreas de colores, conocidas como Skycapsule de Haeundae Blueline Park, partiendo desde la estación de Mipo. Prueba los mariscos locales en el mercado de pescado de Jagalchi; los compras y te los preparan al momento. Déjate impresionar por el templo Haedong Yonggungsa, directamente construido sobre rocas a la orilla del mar.

Inmersiones acuáticas

6- Holbox

Se coló en la cuarta posición con 45 % de interés por su atmósfera isleña, sus prístinas playas y sus aguas bioluminiscentes al caer la noche. Cabe destacar que se salva de la aparición del sargazo por su ubicación.

Qué hacer:

Punta Mosquito te invita a encontrarte con los flamencos que caminan en libertad. Es el lugar perfecto para nadar con tiburones ballena o hacer un recorrido en kayak por las noches para observar el plancton marino biolumiscente. Realiza un tour en barco por las isla de Pájaros, Cenote Yalahu y la isla Pasión.