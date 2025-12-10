6 actividades divertidas con niños en Boston en diciembre

A pesar del frío, puede ser una excelente idea visitarlo en las vacaciones de diciembre acompañado de los pequeños del hogar, ya que se transforma gracias a la magia de la Navidad. Así que si estás listo para partir a Boston, te diremos cuáles son algunas de las actividades que no debes perderte si lo visitas con niños:

1. El encanto de Faneuil Hall Marketplace, un mercado histórico que se transforma en un paraíso navideño por la gran cantidad de luces que forman parte del espectáculo de luz y sonido. Alberga el árbol navideño más grande de la ciudad con 26 metros de altura.

2. Symphony Hall, la sede de la Orquesta Sinfónica de Boston, ofrecerá la temporada Holiday Pops, con conciertos que esparcirán notas navideñas. Hay una matinée para pequeños los días 7, 13, 14, 20 y 22 de diciembre con divertida música navideña. El 27 y 28 de diciembre se presentará Elf in Concert, donde se proyectará la película del viaje del elfo Buddy a Nueva York, con la orquesta sinfónica en vivo. El día 30 de diciembre, Charlie Brown, Snoopy, Linus, Sally y Schroeder llegarán para celebrar el 60 aniversario de Una Navidad con Charlie Brown, con actores y la música atemporal de Vince Guaraldi interpretada en vivo por Boston Pops.

3. No hay magia navideña sin una pista de hielo. La opción puede ser Boston Common Frog Pond, toda la familia puede ponerse patines para deslizarse sobre el hielo. Es posible rentar patines o tomar clases de patinaje. Habrá un espectáculo de patinaje artístico de primer nivel.

4. El clásico Cascanueces, interpretado por el Ballet de Boston, es otro espectáculo ideal para niños. Esta presentación fue coreografiada por Mikko Nissinen con deslumbrantes escenografías y vestuarios, en el Citizens Bank Opera House.

5. Durante todos los días de diciembre, el Museo Infantil de Boston, permitirá que los pequeños exploren las zonas navideñas interactivas. Podrán participar en la construcción de un pueblo de jengibre, el taller de manualidad de Papá Noel. Las actividades favoritas de todo el año, también estarán activas, como la Casa Japonesa y el Laboratorio de Burbujas.

6. Amarán pasear por el Zoológico Stone, que esta temporada cubre con luces cintilantes sus senderos y árboles. Los pequeños disfrutarán de los osos negros y los renos en un entorno invernal fuera de serie.