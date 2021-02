MoMA ofrece cursos online gratuitos

Comparte











Sin importar tu ubicación, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) podrás acceder a una serie de cursos que se pueden realizar de forma remota y además, gratuitos.

El MoMA es uno de los museos más conocidos de Estados Unidos y de renombre mundial, el cual, a través de la plataforma Coursera, te invita a “unirte a una comunidad global de estudiantes como ninguna otra. Inscríbete en cualquier momento y completa el programa de tu interés a tu propio ritmo”, dice su sitio web.

Coursera es una plataforma de educación virtual en la que se pueden tomar clases de diferentes áreas. Una ventaja que ofrece es que los internautas no necesitan ser expertos en el tema, sólo bastará con querer aprender los contenidos, que además son accesibles para todos. Algunos de los cursos disponibles para este 2021 son el Modern and Contemporary Art and Design; In the studio: Postwar Abstract Painting y más.

Cabe decir que quienes deseen una certificación, tendrán que pagarlo. Para más información, clic aquí.

