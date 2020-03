Verena Knopp es la nueva presidenta de Conexstur

Comparte











“Cuando llegué a este país, hace 30 años, mi intención era quedarme un corto tiempo para aprender el idioma, y con los conocimientos adquiridos regresaría a Alemania. Pero de inmediato me sentí en casa y me enamoré de México y del hombre de mi vida”, dijo Verena Knopp durante la ceremonia de toma de protesta como presidenta de CONEXSTUR junto a su consejo directivo para el periodo 2020-2022.

“Nuestra empresa fue mi primer bebé; lo cuido, lo amo y me esmero día a día para que crezca, tal y como lo hice con mis hijos. Cuando comencé, diferentes personas del sector no me vieron o simplemente no fui importante para ellos, pues el turismo era liderado principalmente por hombres. Pero hoy les digo que, con el mismo entusiasmo de la jovencita que hace tres décadas comenzó su aventura en este país, hoy tomo la responsabilidad de la presidencia de esta asociación”, afirmó.

Bajo la premisa de unidad y fortaleza, Knopp se comprometió ante diversas personalidades de la industria, secretarios de turismo de algunos estados de la república y, por supuesto, los socios de esta agrupación de tour operadores receptivos de nuestro país, a luchar unidos en pro de esta gran industria.

“México y su gente me han dado todo, espiritual y profesionalmente, y en agradecimiento creo que es momento de aportar en apoyo a esta industria, sobre todo por las noticias que acontecen en estos momentos”, expresó Knopp al explicar que durante su gestión el organismo fundamentará su labor en cuatro pilares: compromiso, estabilidad, cambios y retos. “No son tiempos fáciles, pero si investigamos bien, planteamos proyectos de acuerdo a los cambios que vivimos, si valoramos entre nosotros, los socios a las distintas agrupaciones y la parte gubernamental, los resultados hablarán por sí mismos”, subrayó.

“Quiero agradecer a los socios. No somos muchos pero somos los mejores, nos esforzamos fuertemente para la promoción de México. Somos un grupo de expertos, somos empresas PyME e, incluso, somos competencia directa los unos de los otros, pero los que conformamos este consejo nos distinguimos por trabajar con ética y profesionalismo. Nosotros sí entendimos; sólo juntos podremos lograr objetivos en común que beneficien a este sub-sector, compitiendo con calidad fuera de México. Aún con la desaparición de la CPTM y, por lo tanto, de la promoción internacional, y sin subsidios del gobierno federal, pero con el apoyo y con los convenios de los estados, lograremos promover a México, el cual ofrece una amplia gama turística inigualable”, agregó.

Cabe destacar que Conexstur cuenta con 17 empresas socias y su consejo directivo para el periodo 2020-2022 estará conformado por: Víctor Enriquez como vicepresidente; Joaquín Caballero como secretario; el presidente saliente de la asociación, Arnaldo Pinazzi, será el tesorero; y Marco Antonio González fungirá como vocal del organismo.