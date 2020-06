Universal Orlando ¡reabre sus puertas!

Comparte











La genialidad y aventura están de regreso, sí, Universal Orlando Resort hoy inicia sus operaciones. Y da la bienvenida a sus visitantes diciendo: “Ya abrimos. Bienvenido de nuevo”.

“Te extrañamos. Echamos de menos las risas convertidas en gritos y que volvían a ser risas. Pero ya estamos listos para desplegar la alfombra roja y abrir nuestras puertas. Regresamos con nuevas normas para que los buenos tiempos vuelvan, como distanciamiento social, exámenes de salud y desinfección”, dijo la empresa en un comunicado, dando la gran noticia a sus seguidores.

Los huéspedes de algunos hoteles de la compañía, así como quienes tienen pases anuales, fueron los primeros en entrar a los parques temáticos, con una felicidad desbordante.

Para los interesados, deben saber que Universal Studios Florida y Islands of Adventure estarán abiertos ‪de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.‬ En tanto, Volcano Bay ‪de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.‬ y CityWalk ‪de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.‬

Cabe recordar que tanto visitantes como colaboradores y vendedores deben usar cubrebocas en todas las áreas públicas y pasarán por controles de temperatura a su llegada a los parques; asimismo, en todas las áreas habrá gel desinfectante y estrictos protocolos de limpieza.