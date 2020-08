Todos los viajeros que ingresen a Singapur serán monitoreados

Comparte











Singapur ya recibe visitantes de un grupo selecto de países pero… todo aquel viajero que ingrese recibirá un dispositivo electrónico que deberá traer consigo todo el tiempo y durante 14 días con la finalidad de que las autoridades puedan verificar que cumple la cuarentena obligatoria por el COVID-19.

Con ello, se tiene comprobado que se puede reducir la propagación del virus por parte de todas aquellas personas que entren a este país insular de Asia.

Asimismo, si visitas este destino, deberás cumplir la regla oficial de 14 días de cuarentena en instalaciones precisas que las autoridades te indicarán y desde luego, tendrás que realizarte la prueba del coronavirus en los kioskos instalados por los dirigentes correspondientes.

Así, al llegar al aeropuerto, los visitantes deben activar este artefacto, que utiliza señales de GPS y Bluetooth. Cuando los turistas estén ya en su hotel recibirán notificaciones en el dispositivo que deben reconocer.

Cualquier intento de salir del domicilio o alterar el aparato activará una alerta inmediata a la autoridades.

El gobierno de Singapur no ha dado detalles sobre cómo se verá el dispositivo, pero aseguró -en un comunicado- que no almacenará ningún dato personal y que no tiene ninguna función de grabación de voz o video. Los menores de 12 años no tendrán que usarlo.

Cabe destacar que este país también planea dar a todos los residentes un dispositivo portátil de rastreo de virus, con sanciones severas por incumplimiento de sus reglas de cuarentena y distanciamiento social.

Según la Ley de Enfermedades Infecciosas, los castigos pueden ser multas de hasta $7 mil 272 dólares o prisión de hasta seis meses, o ambos.