Si lo tuyo son los Maratones… toma nota del Chevron Houston Marathon

El Chevron Houston Marathon es uno de los eventos deportivos más grandes de la Ciudad Espacial y está más que listo para recibir a miles de corredores para verlos llegar a la meta. Pero eso no es todo: ofrecerá actividades diversas durante todo un fin de semana para brindar a visitantes y locales una experiencia totalmente inmersiva. Toma nota. ¡Aún es tiempo!

Chevron Houston Marathon: En sus marcas, ¿listos?…

Las actividades dan comienzo el viernes 17 de enero en el Centro de Convenciones George R. Brown con la exposición ‘Houston Marathon Health & Fitness EXPO’, presentada por Texas Children’s Hospital y Houston Methodist. Es totalmente gratuita, dura dos días y presenta a más de 100 vendedores con productos oficiales de carreras, vestimenta para correr, muestras de productos, información sobre salud y estado físico y mucho más.



A las 8:00 a.m. del sábado, y saliendo de McKinney & Crawford, se realiza la carrera We Are Houston 5K. Y el mismo día de 7:00 a.m. a 10:30 a.m., se realizará en el Discovery Green la fiesta RunFest, misma que se llevará a cabo también el domingo 19 de 5:00 a.m. a 2:30 p.m.

Finalmente, llegará el domingo 19 con el Chevron Houston Marathon y el Aramco Houston Half Marathon a las 7:00 a.m. para gozar de 21 o 42 k alrededor de esta increíble ciudad. Para quienes acompañan a los corredores, pueden participar animando a los fondistas.

¿Por qué ser parte del Chevron Houston Marathon?

Los precios que ofrece son muy accesibles: $175 dólares para el maratón y $ 140 dólares para el medio maratón.

La ruta y clima son realmente favorables

Permite calificar a los World Marathon Majors.

La meta es en el Centro de Convenciones, lo que permite ofrecer comodidad a los participantes, así como brindar una zona de alimentos, entrega de medallas y playeras, zona de hidratación, masajes, lockers, y más.

