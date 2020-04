Si eres fan de The Beatles… ¡esto te encantará!

Comparte











#QuédateEnCasa y Yellow Submarine de The Beatles te espera en YouTube este sábado 25 de abril, en punto de las 9:00 a.m. (PDT) con un evento ¡único!

YouTube Music presentará en exclusiva la película animada Yellow Submarine de The Beatles, en el canal oficial del cuarteto más maravilloso de todos los tiempos, a través de una YouTube Premiere. Y lo mejor… tendrás la versión karaoke para que la puedas cantar y cantar.

Como recordarás, dicha entrega se estrenó en los cines en 2018 para celebrar el 50 aniversario del filme, y no ha estado disponible desde entonces.

Y mucho ojo… El aclamado filme incluye algunas de las canciones más conocidas de The Beatles, incluyendo los éxitos Eleanor Rigby, When I’m Sixty-Four, Lucy in the Sky with Diamonds, All You Need Is Love y It’s All Too Much.

Sí, si eres fan, morirás de emoción y… ¡desde tu sofá!