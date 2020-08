Recorre el mundo a través de una ventana

Comparte











¿Te imaginas una plataforma que te permita viajar por todo el gobo terráqueo?

Ya existe… se llama Window-Swap, una página web que te transporta a nuevos destinos y a descubrir la vida cotidiana de alguna ciudad desde la ventana de personas en diferentes lugares del mundo.

Sabemos que los seres humanos siempre buscan conocer espacios más allá de su propio país… Por ello, los recorridos virtuales han tenido gran éxito, y Window-Swap no se queda atrás.

Sólo necesitas entrar a esta dirección: https://window-swap.com/ hacer clic en “Open a new window somewhere in the world” y comenzar a viajar digitalmente a diferentes hogares.

Hasta el momento, la aplicación tiene 60 videos de más de 26 países. Cualquier persona puede sumarse y compartirlos. Duran 10 minutos y son tomados desde una ventana. Lo divertido es que muestra escenas de la vida diaria, donde podrás explorar el puente de Brooklyn, hacer un amigo nuevo con un gato en el portillo desde Dzerhinsk, disfrutar una tarde tranquila con vista a los campos de Minerbio en Italia y hasta contemplar las Pirámides de Egipto en una tranquila tarde, y más, mucho más.