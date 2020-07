¡Reabre mirador de Torre Eiffel!

View this post on Instagram

🇫🇷 Quelle belle journée de réouverture ! 🥰🌞 Nous avons accueilli en fanfare nos premiers visiteurs aujourd'hui à partir de 10h, après plus de 3 mois de fermeture. Visite jusqu'au 2e étage par les escaliers uniquement jusqu'au 30 juin, puis les ascenseurs pour le 2e étage rouvrent à partir du 1er juillet. Venez tester la grimpette au cœur de la structure de la Tour, qui se fait sans difficulté, en 10 mn environ par étage! 💪 ⚠ N'oubliez pas votre masque ! Nous avons du gel hydrocalcoolique 👍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇬🇧 What a beautiful day of reopening! 🥰🌞 We have joyfully welcomed our first visitors today from 10am, after over 3 months of closing. Visits are possible up to the second floor, only by stairs until June 30th, then the lifts to the second floor open from July 1st. Come and discover the climb at the heart of the Tower's structure which is fairly easy (about 10 minutes per level). 💪 ⚠ Don't forget your facemask! We do have hydroalcoholic gel dispensers 👍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷 SETE / F.Gaboriau