Playas de Florida se reabren parcialmente 

Playas de Florida fueron reabiertas parcialmente de acuerdo a instrucciones del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien aprobó que algunas de estas permitan acoger a turistas, siempre que lo hagan de forma responsable y segura, según confirmó la agencia AP.



Por ejemplo, en Sarasota, estos espacios han iniciado actividades con ciertas restricciones, mientras que desde ‪el 27 de abril se dejará a los visitantes caminar, correr, nadar, surfear y pescar. Incluso, las redes sociales de su gobierno compartieron videos con recomendaciones para quienes decidan volver a sentir la arena bajo sus pies. La principal regla es: guardar distancia.

📺 Facebook live update on restrictions eased at #SRQCounty public beaches.

Permitted activities will be limited to: walking, running, swimming, surfing and fishing.https://t.co/xqDKhz7Gx6

— SarasotaCountyGov (@SRQCountyGov) April 22, 2020